Нулевой пациент: когда наука впервые столкнулась с вирусами и чем это закончилось

В постковидную эпоху вирусы стали для нас настолько обыденными и понятными, как вода и воздух, но не многие знают с чего и когда началось знакомство человечества с этим злобным вредителем.

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На сегодня среднестатистического человека ежедневно окружают сотни вирусов, большинство из которых давно изучены вдоль и поперек наукой. И хотя некоторые их представители то и дело оказываются на слуху, мало кто задумывается о том, когда ученые впервые познакомились с вирусами. Эти микроскопические виновники простуды, гриппа и многих других заболеваний существуют уже давно. Однако официально они были идентифицированы исследователями лишь немногим более века назад, пишет IFLScience.

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Наша история начинается в конце XIX века с табачных растений. В 1876 году немецкий ученый Адольф Майер заметил нечто странное. Растения табака заболевали загадочной болезнью. Он подумал, что это может быть вызвано бактериями или грибками, но не смог найти никаких доказательств в пользу этой теории.

Важный ключ к разгадке появился в 1892 году. Ботаник Дмитрий Ивановский, заметил, что болезнь табака распространяется даже тогда, когда сок зараженного растения фильтруется для удаления бактерий. Это был серьезный намек на то, что причина болезни гораздо меньше, чем бактерии.

В 1898 году голландский ученый Мартинус Бейеринк углубился в изучение результатов, полученных Ивановским. Он уверенно заявил, что болезнь вызывается не бактериями. Вместо этого он ввел новый термин "вирус" для обозначения этого загадочного возбудителя. Это название прижилось, и начались поиски других вирусов.

Вскоре исследователи обнаружили, что некоторые заболевания животных, такие как ящур у коров и желтая лихорадка у людей, также вызываются этими "невидимыми" виновниками, способными проходить через фильтры бактерий. Особого внимания заслуживает тот факт, что желтая лихорадка у людей была вызвана вирусом, поскольку это было первое подтвержденное заболевание человека, связанное с вирусом. Это открытие стало результатом кропотливой работы таких ученых, как Уолтер Рид и Джеймс Кэрролл.

Однако, несмотря на эти открытия, существовала проблема: никто не смог "увидеть" вирус. Это удалось сделать лишь в 1931 году, когда был изобретен новый мощный инструмент — электронный микроскоп. И угадайте, какому вирусу выпала честь стать первым визуально зафиксированным? Правильно, наш старый знакомый вирус с табачных растений.

Еще одно знаменательное событие произошло в 1950-х годах, когда Розалинд Франклин, гениальный ученый, с помощью рентгеновских методов пролила свет на структуру вируса табачной мозаики. Она показала, что вирус представляет собой одноцепочечную молекулу РНК. Методы Франклин сыграли решающую роль и в понимании структуры ДНК, открытие которой часто связывают с Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком. Однако инструментальную роль Франклина нельзя не признать.

Итак, что же мы узнали за эти годы о вирусах? Большинство из них до сиз пор представляют собой загадку для научного мира. Они не могут размножаться и жить самостоятельно, как бактерии. Для их жизнедеятельности необходима живая клетка. Эта уникальная особенность вызывает споры: действительно ли вирусы "живые"? Хотя они построены на основе ДНК или РНК, являющихся основополагающими компонентами жизни, в этом вопросе еще нет однозначного ответа.

Независимо от споров, одно можно сказать точно: вирусы, способные как озадачивать, так и разрушать, сыграли решающую роль в формировании нашего понимания биологии. И пока наука движется вперед, кто знает, какие новые секреты откроют эти крошечные "живые" существа?

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