Альтернатива операции при раке шейки матки: ученые тестируют новую вакцину от болезни

Рак шейки матки является серьезной проблемой для миллионов женщин, значительно влияя как на их общую жизнь, так и на возможность иметь детей. Но ученые проводят клинические испытания новой вакцины, которая показала серьезные успехи в борьбе с болезнью.

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Новая терапевтическая вакцина Vvax001 продемонстрировала значительные перспективы в лечении предраковых поражений шейки матки, став потенциальной альтернативой хирургическому вмешательству, заявили ученые в своей новой научной работе. В ходе клинических испытаний II фазы, проведенных Университетским медицинским центром Гронингена в Нидерландах, вакцина продемонстрировала 50% успех в снижении или устранении высокоразвитой цервикальной интраэпителиальной неоплазии 3-го класса (CIN3), серьезного предвестника рака шейки матки, пишет ScienceBlog.

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Исследование, опубликованное в журнале Clinical Cancer Research, показало потенциал вакцины изменить существующую парадигму лечения для тысяч женщин. По словам главного исследователя, доктора Рефики Йигит, поражения CIN3 представляют собой насущную медицинскую проблему, поскольку почти треть нелеченых случаев прогрессирует до рака шейки матки в течение 10 лет, а половина — в течение 30 лет.

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В исследовании приняли участие 18 пациенток с ВПЧ16-положительным CIN3, которые получили три дозы Vvax001 в течение девяти недель. У девяти из них наблюдалась значительная регрессия, причем у шести — до дисплазии низкой степени, а у трех — до полного исчезновения поражения. Кроме того, размер поражения уменьшился у всех участников, кроме одного, а у десяти из шестнадцати оцениваемых пациентов исчезла основная инфекция ВПЧ16 — критический фактор для предотвращения рецидива.

В вакцине используется модифицированная версия вируса Semliki Forest, разработанная для производства белков, специфичных для инфицированных ВПЧ16 клеток без репликации, что запускает иммунный ответ, избирательно направленный на инфицированные ткани при сохранении здоровых клеток.

Учеными также не было зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта, а побочные реакции ограничивались легким дискомфортом в месте инъекции и временной усталостью. Такой профиль безопасности контрастирует с хирургическим иссечением, которое, несмотря на свою эффективность, может привести к таким осложнениям, как нарушение целостности шейки матки и повышенные риски для здоровья во время беременности.

У четырех из девяти пациенток, у которых поражения не полностью регрессировали, остаточные явления заболевания сохранились даже после стандартного хирургического лечения. Это говорит о том, что длительное наблюдение за больными после вакцинации может позволить добиться естественного избавления от поражения в большем количестве случаев.

Также, среди пациентов, прошедших лечение, не было зарегистрировано ни одного рецидива заболевания после 20 месяцев наблюдения, что указывает на долгосрочную защиту, хотя для ее подтверждения необходимы более крупные исследования с длительным наблюдением, предупреждают авторы.

Современные методы лечения CIN3 основаны на хирургическом иссечении, что может представлять риск для женщин детородного возраста, включая повышенную вероятность преждевременных родов и осложнений, связанных с фертильностью. Если Vvax001 будет подтверждена в более крупных испытаниях, она позволит многим пациенткам отказаться от хирургического метода лечения, сохранив репродуктивное здоровье и избежав осложнений.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак шейки матки во всем мире остается серьезной проблемой, а ВПЧ является причиной более 95% случаев заболевания. Вакцины, подобные Vvax001, могут стать важным инструментом в борьбе с этой болезнью, особенно в условиях ограниченного доступа к хирургической помощи.

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