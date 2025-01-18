Излечили рак крови: препарат от другого заболевания может победить опасную онкологию

Рак крови является очень тяжелым видом онкологии и некоторые методы его лечения доступны далеко не всем. Однако ученые обнаружили, что препарат для лечения рака молочной железы смог также эффективно бороться и с этой опасной болезнью.

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Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли эффективный способ остановить прогрессирование некоторых видов рака крови с помощью препарата, первоначально разработанного для лечения рака молочной железы. Сразу два последних исследования показали, что блокирование белка RSK1, участвующего в воспалении, может стать ключом к остановке роста миелопролиферативных новообразований (MPN) и агрессивной формы острого миелоидного лейкоза (AML), пишет Washington University School of Medicine.

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Полученные учеными результаты, основанные на испытаниях на мышах и образцах пациентов, показывают, что препарат PMD-026, который в настоящее время проходит испытания для лечения рака молочной железы, может быть эффективен и против нескольких видов рака крови.

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MPN — это медленно растущие раковые опухоли крови, которые могут ухудшаться со временем и увеличивать риск развития вторичного AML, более агрессивного и смертельного заболевания. Пациенты с хроническими MPN часто живут с изнурительными симптомами, такими как сильная усталость и потеря веса, но у них нет надежных методов лечения, чтобы предотвратить прогрессирование болезни или снизить вероятность ее трансформации в AML.

Доктор Стивен Т. О, старший автор исследования и содиректор отделения гематологии Вашингтонского университета, пояснил: "Мы надеемся, что новый препарат поможет заполнить этот пробел в клинической помощи. Как минимум, мы надеемся, что он сможет остановить прогрессирование хронического заболевания до АМЛ".

Исследования предоставили убедительные доказательства заявлений авторов. В первом, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые обнаружили, что блокирование RSK1 обращает вспять прогрессирование MPN у мышей, уменьшая рубцовую ткань в костном мозге и уничтожая до 96 % раковых клеток всего через четыре недели.

Второе исследование, опубликованное в журнале Blood Cancer Journal, показало, что блокирование RSK1 также лечит особый тип AML, называемый FLT3-ITD AML. В то время как существующие методы лечения этой формы АМЛ часто перестают работать, поскольку рак становится резистентным, ингибитор RSK1 предлагает другой подход, воздействуя на альтернативный путь.

Препарат PMD-026, таблетки, блокирующие все четыре формы белка RSK, был разработан компанией Phoenix Molecular Designs для лечения рака молочной железы. Первые клинические испытания показали, что пациенты с раком молочной железы хорошо переносят его, а побочные эффекты вполне терпимы и контролируемы. Воодушевленная этими результатами, команда доктора О сотрудничала с разработчиками препарата, чтобы изучить его потенциал в борьбе с раком крови.

Исследователи считают, что препарат также может подготовить некоторых пациентов с MPN к трансплантации стволовых клеток — единственному известному способу лечения многих видов рака крови, но не всегда доступному из-за возраста или осложнений со здоровьем. Выявление RSK1 в качестве ключевого фактора прогрессирования MPN и AML основывается на более ранней работе группы О, которая выделила другой белок, DUSP6, в качестве критического элемента при этих заболеваниях. Поняв, как DUSP6 подает сигналы на последующие эффекты, они определили RSK1 в качестве белка-мишени.

Если препарат PMD-026 будет одобрен для лечения рака молочной железы, он станет первым лекарством на рынке, ингибирующим семейство белков RSK, что откроет новые возможности для лечения множества видов рака, считают авторы. Их исследование уже было поддержано многими организациями, включая Национальный институт здоровья (NIH), Общество лейкемии и лимфомы и Фонд исследования MPN. Следующие шаги ученых связаны с разработкой клинических испытаний для проверки эффективности препарата на пациентах с раком крови, которые исчерпали другие варианты лечения.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.