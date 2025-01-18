Мужчина рассказал, как 250 тысяч шагов в неделю изменили его тело (видео)

Джек Уэлш не рекомендует повторять его опыт и проходить по 35 тысяч шагов.

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28-летний британский YouTube-блогер Джек Мэсси Уэлш рассказал, что за семь дней прошел 250 тысяч шагов (35 700 в день), преодолев в целом 23 км, и увидел в своем деле изменения, которые поразили его. Об этом он рассказал на своем канале.

Мужчина проходил примерно в 10 раз больше, чем 3000–4000 шагов, которые, по оценкам, делает среднестатистический британец каждый день, и в три с половиной раза больше 10 000 ежедневных шагов, рекомендуемых некоторыми экспертами.

Документируя этот опыт в клипе, который был просмотрен более 1,6 миллиона раз, Уэлш рассказал об изнурительных последствиях этого начинания. По его словам, у него мучительно болели ступни, опухли лодыжки и почернел ноготь на большом пальце.

"Какое это было удивительное чувство достижения. Четверть миллиона шагов за одну неделю. Для меня это стоило того, чтобы испытать это хотя бы ради одного опыта", — сказал он.

Перед тем как приступить к испытанию, Уэлш не вносил никаких изменений в свой рацион, за исключением того, что ел немного больше белка. Он также взвесился и измерил части своего тела, например окружность туловища и ног, чтобы в конце сравнить любые различия.

В первый день он совершил двухчасовую утреннюю прогулку, пройдя 15 500 шагов, затем прогулку на 14 000 шагов, завершив все вечером выгулом собаки.

Каждый новый день давался ему со все большими усилиями.

"Я уже размышлял о том, насколько я был слишком уверен в себе в первый день. Когда я уверенно сказал: "Это просто шаг впереди другого, не так ли?", потому что теперь шаг впереди другого – совсем нелегкая задача. Буквально каждый шаг причиняет боль и становится рутиной", – признавался он своим подписчикам.

Однако вскоре Джек вошел в ритм. На четвертый день он отметил, что мышечная боль в ногах утихла, но добавил, что начал испытывать другие физические проблемы. На пятый день ему даже понадобилось обезболивающее, чтобы помочь ему ходить из-за боли в ногах, показывая зрителям, как они были покрыты подушечками от волдырей, и также страдал от того, что его лодыжка опухла.

В конце недели Уэлш отметил, что был поражен "удивительным чувством достижения", когда отсчитал последние несколько шагов, чтобы достичь 250 000.

Он также подробно описал, как изменилось его тело всего за неделю экстремальной ходьбы, включая общее изменение его фигуры.

Сравнивая фотографии до и после, Джек признался:

"Кажется, я стал уже, чем когда только начал, чего я на самом деле не ожидал. Может быть, это означает, что я потерял немного мышечной массы?".

По его признанию, после длительной ходьбы потерял всего 900 гр жира на животе.

Измерения лентой показали, что большинство областей, например, окружность его рук и туловища, также немного уменьшились, в отличие от бедер, которые выросли на 0,5 см.

Джек до начала экперимента с ходьбой и в конце его Фото: Скриншот

Оценивая свои результаты, Уэлш не рекомендует делать такие нагрузки на свой организм, однако призывает не отказываться от прогулок:

"Рекомендую ли я делать от 8000 до 20 000 шагов в день, в зависимости от ваших личных обстоятельств? Безусловно. Я действительно считаю, что большинство людей будут чувствовать себя лучше, если будут больше ходить".

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