Чоловік розповів, як 250 тисяч кроків на тиждень змінили його тіло (відео)

Джек Велш не рекомендує повторювати його досвід і проходити по 35 тисяч кроків.

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28-річний британський YouTube-блогер Джек Мессі Велш розповів, що за сім днів пройшов 250 тисяч кроків (35 700 на день), подолавши загалом 23 км, і побачив у своїй справі зміни, які вразили його. Про це він розповів на своєму каналі.

Чоловік проходив приблизно в 10 разів більше, ніж 3000-4000 кроків, які, за оцінками, робить середньостатистичний британець щодня, і втричі втричі більший за 10 000 щоденних кроків, які рекомендують деякі експерти.

Документуючи цей досвід у кліпі, який переглянули понад 1,6 мільйона разів, Велш розповів про виснажливі наслідки цього починання. За його словами, у нього болісно боліли ступні, опухли щиколотки і почорнів ніготь на великому пальці.

"Яке це було дивовижне відчуття досягнення. Чверть мільйона кроків за один тиждень. Для мене це було варте того, щоб випробувати це хоча б заради одного досвіду", — сказав він.

Перед тим як приступити до випробування, Велш не вносив жодних змін у свій раціон, за винятком того, що їв трохи більше білка. Він також зважився і виміряв частини свого тіла, наприклад окружність тулуба і ніг, щоб наприкінці порівняти будь-які відмінності.

У перший день він здійснив двогодинну ранкову прогулянку, пройшовши 15 500 кроків, потім прогулянку на 14 000 кроків, завершивши все ввечері вигулом собаки.

Кожен новий день давався йому з дедалі більшими зусиллями.

"Я вже розмірковував про те, наскільки я був занадто впевнений у собі в перший день. Коли я впевнено сказав: "Це просто крок попереду іншого, чи не так?", тому що тепер крок попереду іншого — зовсім нелегке завдання. Буквально кожен крок завдає болю і стає рутиною", — зізнавався він своїм підписникам.

Однак незабаром Джек увійшов у ритм. На четвертий день він зазначив, що м'язовий біль у ногах вщух, але додав, що почав відчувати інші фізичні проблеми. На п'ятий день йому навіть знадобилося знеболювальне, щоб допомогти йому ходити через біль у ногах, показуючи глядачам, як вони були вкриті подушечками від пухирів, і також страждав від того, що його щиколотка набрякла.

Наприкінці тижня Велш зазначив, що був вражений "дивовижним почуттям досягнення", коли відрахував останні кілька кроків, щоб досягти 250 000.

Він також детально описав, як змінилося його тіло всього за тиждень екстремальної ходьби, включно із загальною зміною його фігури.

Порівнюючи фотографії до і після, Джек зізнався:

"Здається, я став вужчим, ніж коли тільки почав, чого я насправді не очікував. Можливо, це означає, що я втратив трохи м'язової маси?".

За його зізнанням, після тривалої ходьби втратив лише 900 гр жиру на животі.

Вимірювання стрічкою показали, що більшість областей, наприклад, окружність його рук і тулуба, також трохи зменшилися, на відміну від стегон, які виросли на 0,5 см.

Джек до початку експерименту з ходьбою і наприкінці його Фото: Скриншот

Оцінюючи свої результати, Велш не рекомендує робити такі навантаження на свій організм, проте закликає не відмовлятися від прогулянок:

"Чи рекомендую я робити від 8000 до 20 000 кроків на день, залежно від ваших особистих обставин? Безумовно. Я справді вважаю, що більшість людей почуватимуться краще, якщо більше ходитимуть".

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