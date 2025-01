Іванка Трамп розповіла, що допомагає їй зберегти фігуру 20-річної в 43 (відео)

Дочка Дональда Трампа вивела для себе ідеальний баланс фізичних навантажень і правильного харчування.

Донька новообраного президента США Дональда Трампа, Іванка Трамп, привідкрила секрети своєї краси, поділившись у подкасті The Skinny Confidential Him & Her розповіддю про звички в царині здоров'я і благополуччя. Вона також назвала дві речі, які найбільше вплинули на "перетворення" її тіла.

За словами 43-річної бізнесвумен і багатодітної матері, поєднання підняття важких предметів і вживання в їжу великої кількості білка дійсно допомогли їй змінити свою зовнішність.

"Гадаю, відтоді, як переїхала в Маямі, я почала приділяти першорядну увагу фізичним вправам. Спочатку це набуло форми йоги і пілатесу, тих речей, якими я займалася в різні періоди свого життя, але тепер у мене була можливість, оскільки я слідувала власним графіком, зробити їх більш постійними і більш регулярною частиною свого життя", — сказала Іванка.

Поступово вона почала більше займатися силовими тренуваннями, в результаті чого побачила величезну різницю.

"Усе моє тіло змінилося. Але саме тоді я дійсно помітила величезні зміни для себе, і склад мого тіла кардинально змінився. Я стала сильнішою, стрункішою, і мені це якось зійшло з рук, тому що я дуже висока і можу виглядати стрункою, навіть якщо я не сильна", — сказала Іванка.

Однак вона зізналася, що, хоча йога і пілатес, безумовно, подобаються їй більше, ніж силові тренування, вони не такі ефективні для її тіла. Набагато кращий результат дали прості вправи, як-от "поштовхи", "підтягування" і "станові тяги".

"Мені не дуже подобається це робити. Мені подобається гуляти, займатися спортом, мені дуже подобається пілатес і йога, але я побачила таку трансформацію в плані мого здоров'я", — зазначає вона.

Іванка наголосила на важливості вживання білка в їжу.

"Саме коли я об'єднала ці дві речі, я почала помічати різницю", — пояснила Трамп.

Гостя подкасту додала, що вона і вся її сім'я захоплюються джиу-джитсу, видом бойових мистецтв самооборони. Її дочка Арабелла ходить на заняття з братами Валенте, до числа яких входить Хоакім Валенте, хлопець Жизель Бюндхен.

Що стосується їжі, щоранку Іванка робить коктейль, сповнений білка, банана, какао і креатину — міксу для м'язової маси. Коли вона йде на тренування, то додає у воду амінокислоти та електроліти.

Багато часу жінка приділяє прогулянкам на природі, а перед сном приймає магній.

Під час останньої передвиборчої кампанії свого батька Іванка, яка була його радницею у Білому домі за першої каденції, практично не з'являлася на його виступах і кампаніях. Вона зосередилася на бізнесі та сім'ї.

Раніше Фокус писав, що дочка Дональда Трампа могла змінити у своїй зовнішності.