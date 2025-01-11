Врятують в екстреній ситуації: вчені назвали 3 продукти, які варто брати з собою в похід

Підготовка до підкорення різноманітних диких місць часто включає в себе не тільки фізичні вправи, а й планування свого інвентарю при ваговому обмеженні. Вчені назвали 3 легких, поживних і довговічних продукти, яким варто віддавати пріоритет.

Related video

Нещодавня історія Хаді Назарі, туриста, який пережив 13 днів, загубившись у Національному парку Косцюшко, збираючи ягоди, з'їдаючи два батончики мюслі та запиваючи водою зі струмка, спричинила дискусії про те, як підготуватися до таких пригод. Науковці зібрали основні відомі їм факти і назвали основні продукти, які можуть забезпечити наше виживання в найекстремальніших і непередбачуваних умовах, пише The Conversation.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Походи на природу приносять величезну користь для психічного і фізичного здоров'я, але вони також вимагають правильного планування і підготовки, щоб забезпечити безпеку. Це охоплює і важливість пакування поживних і легких продуктів, які можуть стати в пригоді в будь-який момент, коли ви вирушаєте в похід.

Важливо

Захистять найважливіший орган: названо корисні продукти для підтримки здоров'я нирок

Наприклад, батончики мюслі — практичний вибір завдяки високій енергетичній цінності та збалансованому вмісту макронутрієнтів, включно з вуглеводами, білками та жирами. Крім того, вони портативні та мають тривалий термін зберігання, каже Маргарет Мюррей, старший викладач із харчування в Технологічному університеті Свінберна. Енергія цих батончиків, що повільно вивільняється, корисна для фізичних навантажень у поході.

Горіхи — ще один чудовий перекус для туристів. Багаті енергією, жирами, білками і харчовими волокнами, вони забезпечують стійкий приплив сил, не збільшуючи ваги рюкзака. Кеш'ю, арахіс і мигдаль — доступні й універсальні варіанти, а такі сорти, як волоський горіх, мають додаткові омега-3 переваги. Віддавайте перевагу несолоним горіхам або натуральним смаженим альтернативам, щоб уникнути надмірної спраги, радить Мюррей.

Сухофрукти, такі як кишмиш, манго або шматочки яблук, стануть чудовими супутниками в походах. Ці закуски легкі, не швидко псуються, містять натуральні цукри, клітковину, вітаміни і мінерали, що робить їх зручним і корисним джерелом енергії. Хоча свіжі фрукти, такі як заморожений виноград, можуть бути освіжаючими, вони, як правило, збільшують вагу вашого рюкзака і менш довговічні.

Коли ви вирушаєте в дику природу, вирішальним фактором стає не тільки їжа, а й вода, нагадала Мюррей. Переконайтеся, що у вас із собою достатня її кількість або є доступ до джерел чистої води, це може врятувати життя, особливо під час тривалих переходів по пересіченій місцевості. Піші прогулянки в таких умовах можуть спалювати понад 2 000 кілоджоулів на годину, що лише збільшує необхідність адекватної гідратації та харчування.

Вибір закусок для походів може залежати і від особистих дієтичних потреб. Наприклад, смажений горох слугує високобілковою альтернативою для тих, у кого алергія на горіхи. Крім того, енергетичні гелі або продукти з електролітами — легкі варіанти для походів, націлені на витривалість, що забезпечують швидке поповнення енергії та рівня гідратації.

Раніше Фокус писав про те, що наука спростувала корисність дієти за групою крові. Хоча ідея приймання їжі залежно від групи крові звучала свіжо й інтригуюче, реальність виявилася не такою райдужною, а обмеження дієти можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Також Фокус писав про супову дієту, здатну запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показала багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.