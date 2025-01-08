Чому пальці морщаться від води, але зовсім не у всіх: насправді це корисно

Дослідники зазначають, що справа не тільки у вбиранні води, є щось іще, що впливає на те, чи зморщаться пальці людини.

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У сучасному світі багато хто з нас любить подовгу приймати гарячу ванну, але якщо ми затримаємося занадто надовго, то можна помітити, як шкіра на наших пальцях покриється зморшками. Деякі припускають, що це відбувається через те, що ми просто вбираємо вологу, але насправді шкіра людини водонепроникна. Ба більше, далеко не всі люди покриваються зморшками у ванні. То що ж відбувається? Вчені дали відповідь, пише IFLScience.

Дослідники, які вивчають тонку стружку шкіри, виявили, що вона демонструє незвичне розташування ліпідів, де два гідрофобні хвости спрямовані в протилежні боки. Зазвичай гідрофільна голівка ліпіда вказує в один бік, а два її гідрофобних хвости — в інший, за такого чергування хвостів ліпіди більш щільно упаковані, що і робить шкіру ще більш непроникною для води.

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Це працює в обох напрямках, а тому вода не проникає і не витікає з-під шкіри. Простими словами, з цього випливає, що зморшкуватість наших пальців не може залежати лише від того, що шкіра вбирає вологу.

Ще 1935 року медики вперше помітили, що в пацієнтів із перерізаним серединним нервом пальці зовсім не ставали зморшкуватими, коли довго перебували у воді. Вчені також виявили, що ступінь зморшкуватості залежав від того, де саме був пошкоджений серединний нерв. Наприклад, у пацієнтів могло залишатися кілька пальців, які продовжували зморщуватися. Після цього експерименту лікарі також запропонували використовувати зморщування пальців як тест на пошкодження нерва.

Відомо, що серединний нерв бере участь у функціях, які людина не може контролювати свідомо, наприклад, потовиділення, а також є частиною симпатичної нервової системи людини. Зазначимо, що симпатична нервова система людини відповідає за роботу низки систем нашого організму, а точніше, приведення їх у бойову готовність, виконуючи такі дії, як:

підвищення частоти серцевих скорочень;

частоти дихання;

артеріального тиску.

Водночас парасимпатична система робить протилежне, активуючи зміни, що дають змогу людині знову заспокоїтися. Далі виникає запитання: якщо симпатична система сигналізує нам за допомогою зморшкуватих пальців, до чого вона нас готує?

Вчені не впевнені у відповіді, але одна з теорій припускає, що зморшкуваті пальці мають глибоке коріння в нашій еволюційній історії. Вважається, що зморшкуваті пальці є адаптацією, яка дозволяла нашим предкам підіймати предмети мокрими руками. Простими словами, ці борозни на пальцях діють як "протектори шин", що забезпечує краще зчеплення.

Підтвердження цієї теорії полягає в тому, що зморшки на пальцях діють як дренажні канали, відштовхуючи води на своєму шляху. У результаті ми отримуємо більше контакту шкіри з предметом.

Раніше Фокус писав про те, що наші пальці мають власну унікальну пам'ять.