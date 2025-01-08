Почему пальцы морщатся от воды, но вовсе не у всех: на самом деле это полезно

Исследователи отмечают, что дело не только во впитывании воды, есть нечто еще, что влияет на то, сморщатся ли пальцы человека.

Related video

В современном мире многие из нас любят подолгу принимать горячую ванну, но если мы задержимся слишком надолго, то можно заметить, как кожа на наших пальцах покроется морщинами. Некоторые предполагают, что это происходит из-за того, что мы просто впитываем влагу, но в действительности кожа человека водонепроницаема. Более того, далеко не все люди покрываются морщинами в ванне. Так что же происходит? Ученые дали ответ, пишет IFLScience.

Исследователи, изучающие тонкую стружку кожи, обнаружили, что она демонстрирует необычное расположение липидов, где два гидрофобных хвоста направлены в противоположные стороны. Обычно гидрофильная головка липида указывает в одну сторону, а два ее гидрофобных хвоста — в другую, при таком чередовании хвостов липиды более плотно упакованы, что и делает кожу еще более непроницаемой для воды.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Это работает в обоих направлениях, а потому вода не проникает и не вытекает из-под кожи. Простыми словами, из этого следует, что морщинистость наших пальцев не может зависеть лишь от того, что кожа впитывает влагу.

Еще в 1935 году медики впервые заметили, что у пациентов с перерезанным срединным нервом пальцы вовсе не становились морщинистыми, когда долго пребывали в воде. Ученые также обнаружили, что степень морщинистости зависела от того, где именно был поврежден срединный нерв. Например, у пациентов могло оставаться несколько пальцев, которые продолжали морщиться. После этого эксперимента врачи также предложили использовать сморщивание пальцев в качестве теста на повреждение нерва.

Известно, что срединный нерв участвует в функциях, которые человек не может контролировать сознательно, например, потоотделение, а также является частью симпатической нервной системы человека. Отметим, что симпатическая нервная система человека отвечает за работу ряда систем нашего организма, а точнее, приведение их в боевую готовность, выполняя такие действия, как:

повышение частоты сердечных сокращений;

частоты дыхания;

артериального давления.

В то же время парасимпатическая система делает противоположное, активируя изменения, позволяющие человеку вновь успокоиться. Далее возникает вопрос: если симпатическая система сигнализирует нам с помощью морщинистых пальцев, к чему она нас готовит?

Ученые не уверены в ответе, но одна из теорий предполагает, что морщинистые пальцы имеют глубокие корни в нашей эволюционной истории. Считается, что морщинистые пальцы являются адаптацией, которая позволяла нашим предкам поднимать предметы мокрыми руками. Простыми словами, эти борозды на пальцах действуют как "протекторы шин", что обеспечивает лучшее сцепление.

Подтверждение этой теории заключается в том, что морщины на пальцах действуют как дренажные каналы, отталкивая воды на своем пути. В результате мы получаем больше контакта кожи с предметом.

Ранее Фокус писал о том, что наши пальцы обладают собственной уникальной памятью.