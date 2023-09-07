Запоминают форму предмета лучше мозга. Наши пальцы обладают собственной уникальной памятью

Ученые выяснили, что наши пальцы рук посылают очень информативные сигналы мозгу о предмете, который мы держим. Более того, они способны сравнивать его с прошлым предметом у нас в руках.

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Ученые выяснили, что кончики наших пальцев обладают интересной способностью: они могут запоминать предметы, к которым прикасаются. Эта память не похожа на то, как мы запоминаем лицо человека или песню, но это своего рода физическая память, и она играет большую роль в том, как мы взаимодействуем с окружающим миром, пишет IFLScience.

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Подумайте о том, как поднять чашку с кофе. Казалось бы, все просто и об этом даже нет смысла думать, верно? Но на самом деле, за кулисами этого простого физического действия, в этот момент в вашем мозгу происходит очень многое. Мозг должен убедиться в том, что вы прилагаете именно то усилие, которое необходимо для поднятия чашки. Если приложить слишком мало усилий, чашка останется на столе. Если приложить слишком большое усилие, то в итоге может получиться беспорядок, выплеснув все ее содержимое.

Когда вы прикасаетесь к чему-либо или держите что-то в руках, в кончиках пальцев находятся крошечные нервные клетки, которые ощущают давление и посылают информацию об этом в мозг. Кожа на кончиках пальцев может менять форму и возвращаться к своему первичному состоянию. Если вы когда-нибудь играли с умным пластилином, то знаете, что он может растягиваться и медленно растекаться, как мед, но со временем возвращать свою привычную форму.

Ханнес Саал, исследователь из Университета Шеффилда, объяснил, что эта растяжимость и текучесть кончиков пальцев означает, что они "помнят" немного о том, что они почувствовали в последний раз. Но как эта память влияет на сигналы, посылаемые в мозг, оставалось загадкой.

Чтобы лучше понять это, Саал и его команда провели эксперимент. С помощью робота они осторожно надавили на кончики пальцев нескольких добровольцев, а затем измерили нервные сигналы с помощью крошечных электродов. Они изучили 200 нервных клеток с кончиков пальцев и разделили их на три типа в зависимости от скорости реакции.

Они обнаружили, что направление, в котором робот нажимал на кончики пальцев, влияло на то, как эти нервные клетки реагировали в следующий раз. Особенно одна группа нервных клеток, которая ощущает более глубокое давление, показала значительные изменения в своих реакциях в зависимости от предыдущего опыта пальца.

Проще говоря, когда наши кончики пальцев посылают информацию в мозг, они также включают в себя некоторую "историю" предыдущих прикосновений. Что же делает мозг с этой дополнительной информацией? Исследователи полагают, что она может помочь мозгу лучше предсказывать и направлять наши действия, делая прикосновения более точными. Представьте себе, если бы наши пальцы должны были учиться каждый раз, когда они касаются чего-то нового — мы бы, наверное, были довольно неуклюжими.

В заключение следует отметить, что данное исследование проливает свет на то, как наши пальцы не только чувствуют, но и запоминают. Они как бы говорят мозгу: "Эй, помнишь, к чему я прикасался в последний раз? Это может помочь нам в том, что мы делаем сейчас. Используй этот опыт!". И кто знает, возможно, дальнейшие исследования могут открыть еще больше нового о волшебном мире прикосновений, что в свою очередь поможет людям в сфере протезирования.

Ранее Фокус писал о том, как образуются отпечатки пальцев на руках. Новое исследование показало, что за формирование отпечатков пальцев у человека отвечают три сигнальные молекулы.

Также Фокус писал о том, правда ли хруст костяшками пальцев приводит к артриту. Наши родители часто уверяли нас, что треск костяшек пальцев приведет к артриту, но врачи решили разобраться в этом вопросе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.