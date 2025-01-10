На популярному курорті труїли туристів у буфеті, підливаючи їм відбілювач

Керівництво закладу та начальник служби безпеки повідомили про цей випадок поліцію, зажадавши пояснень від співробітниці готелю, але вона заперечує причетність до будь-яких правопорушень.

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Працівницю іспанського готелю звинуватили у спробі отруїти людей, підливши їм хімікати. Поліція та прокуратура встановили, що 50-річна жінка таким чином хотіла помститися роботодавцеві за непродовження контракту. Про це пише видання The Mirror.

Двоє гостей поскаржились адміністрації готелю, побачивши, як офіціантка підливає жовтувату рідину невідомого походження на тацю з фруктами і йогуртом у скляній вітрині з десертами, які були приготовані для "шведського столу".

Керівництво закладу та начальник служби безпеки повідомили про цей випадок поліцію, зажадавши пояснень від співробітниці, але вона заперечує причетність до будь-яких правопорушень.

Детективи, прибувши на місце події, забрали дві пляшки очисного засобу для посудомийних машин як речовий доказ. Згодом за допомогою тестів було встановлено, що їжа дійсно забруднена хімікатами.

До слова, спробу отруєння зафіксували 31 травня 2023 року о 21:00, але про неї стало відомо лише сьогодні, коли прокуратура підтвердила факт злочини, вимагаючи тюремного ув'язнення для обвинуваченої за статтею 365 Кримінального кодексу Іспанії — навмисне отруєння харчів. Жінці загрожує строк від двох до шести років позбавлення волі.

У досудовому обвинувальному акті згадується й інший інцидент, що стався п'ятьма днями раніше, 26 травня 2023 року. За словами прокурорів, працівниця готелю налила відбілювач у пляшку молока, якою користувалися її колеги.

Нагадаємо, офіціантка "Октоберфесту" вразила весь світ після того, як з'явилися кадри, на яких вона без будь-якої допомоги несе 13 величезних кухлів пива в одному з барів Мюнхена (Німеччина).

Крім того, мрія офіціантки Тонди Дікерсон зі США про перемогу в лотерею швидко перетворилася на жах після того, як квиток, отриманий нею як чайові під час роботи, приніс їй приз у 10 млн доларів.