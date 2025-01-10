На популярном курорте травили туристов в буфете, подливая им отбеливатель

Руководство заведения и начальник службы безопасности сообщили об этом случае в полицию, потребовав объяснений от сотрудницы отеля, но она отрицает причастность к каким-либо правонарушениям.

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Работницу испанского отеля обвинили в попытке отравить людей, подлив им химикаты. Полиция и прокуратура установили, что 50-летняя женщина таким образом хотела отомстить работодателю за непродление контракта. Об этом пишет издание The Mirror.

Двое гостей пожаловались администрации отеля, увидев, как официантка подливает желтоватую жидкость неизвестного происхождения на поднос с фруктами и йогуртом в стеклянной витрине с десертами, которые были приготовлены для "шведского стола".

Руководство заведения и начальник службы безопасности сообщили об этом случае в полицию, потребовав объяснений от сотрудницы, но она отрицает причастность к каким-либо правонарушениям.

Детективы, прибыв на место происшествия, забрали две бутылки очистительного средства для посудомоечных машин в качестве вещественного доказательства. Впоследствии с помощью тестов было установлено, что еда действительно загрязнена химикатами.

К слову, попытку отравления зафиксировали 31 мая 2023 года в 21:00, но о ней стало известно только сегодня, когда прокуратура подтвердила факт преступления, требуя тюремного заключения для обвиняемой по статье 365 Уголовного кодекса Испании — умышленное отравление продуктов. Женщине грозит срок от двух до шести лет лишения свободы.

В досудебном обвинительном акте упоминается и другой инцидент, произошедший пятью днями ранее, 26 мая 2023 года. По словам прокуроров, работница отеля налила отбеливатель в бутылку молока, которой пользовались ее коллеги.

Напомним, официантка "Октоберфеста" поразила весь мир после того, как появились кадры, на которых она без какой-либо помощи несет 13 огромных кружек пива в одном из баров Мюнхена (Германия).

Кроме того, мечта официантки Тонды Дикерсон из США о победе в лотерею быстро превратилась в ужас после того, как билет, полученный ею в качестве чаевых во время работы, принес ей приз в 10 млн долларов.