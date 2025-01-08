Туристи піднялись на знамениту гору: вони були вражені тим, що там знайшли (фото)

Землевласник не перестає дивуватися величезній кількості людей, яких приваблює ця затишна приватна ділянка над перевалом Лланберіс.

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Група британських туристів була приголомшена несподіваним відкриттям у Національному парку Сноудонія. Схоже, що на тих, хто наважиться піднятися на місцеві пагорби, чекає винагорода — басейн з неймовірними краєвидами.

На відео, опублікованому в TikTok, можна побачити карколомні пейзажі посеред сільської місцевості. Відвідувачі у кадрі насолоджуються плаванням в оточенні мальовничої краси Уельсу. Ідилічна атмосфера зачарувала й багатьох глядачів.

Попри те, що дехто поставив під сумнів доцільність січневого купання, "таємний басейн" став популярним туристичним місцем, де можна зробити фотографії для Instagram.

Як з’ясувалось, "нескінченний басейн" був побудований фермером Віном Мостіном Джонсом ще у 2016 році в рамках проєкту зеленої енергетики вартістю 400 тис. фунтів стерлінгів. Іншими словами, ніхто не планував, що це стане туристичною атракцією.

Відколи з’явився гірський басейн, землевласник не перестає дивуватися величезній кількості людей, яких приваблює ця затишна приватна ділянка над перевалом Лланберіс.

На вершині гори облаштували чудовий басейн Фото: TikTok

Родина Джонсів обробляє землю в цьому районі з 1940-х років, і багато знає про тамтешній ландшафт. Тепер вони можуть поділитися інформацією з більшою кількістю туристів.

"Я не очікував такої реакції, але можу зрозуміти, чому так багато людей приїжджають сюди. Звідси відкриваються фантастичні краєвиди. Тут тихо і спокійно. Це прекрасне місце, де можна насолоджуватися життям", — поділився Джонс в інтерв'ю для видання North Wales Live.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 60-річний британець Ян Ашер вирішив покинути своє старе життя і продати все своє майно та купив власний тропічний острів у Карибському морі.

А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на екокурорті.