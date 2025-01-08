Туристы поднялись на знаменитую гору: они были поражены тем, что там нашли (фото)

Землевладелец не перестает удивляться огромному количеству людей, которых привлекает этот уютный частный участок над перевалом Лланберис.

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Группа британских туристов была ошеломлена неожиданным открытием в Национальном парке Сноудония. Похоже, что тех, кто решится подняться на местные холмы, ждет вознаграждение — бассейн с невероятными видами.

На видео, опубликованном в TikTok, можно увидеть сногсшибательные пейзажи посреди сельской местности. Посетители в кадре наслаждаются плаванием в окружении живописной красоты Уэльса. Идиллическая атмосфера очаровала и многих зрителей.

Несмотря на то, что некоторые поставили под сомнение целесообразность январского купания, "тайный бассейн" стал популярным туристическим местом, где можно сделать фотографии для Instagram.

Как выяснилось, "бесконечный бассейн" был построен фермером Вином Мостином Джонсом еще в 2016 году в рамках проекта зеленой энергетики стоимостью 400 тыс. фунтов стерлингов. Другими словами, никто не планировал, что это станет туристической достопримечательностью.

С тех пор как появился горный бассейн, землевладелец не перестает удивляться огромному количеству людей, которых привлекает этот уютный частный участок над перевалом Лланберис.

На вершине горы обустроили замечательный бассейн Фото: TikTok

Семья Джонсов обрабатывает землю в этом районе с 1940-х годов, и много знает о тамошнем ландшафте. Теперь они могут поделиться информацией с большим количеством туристов.

"Я не ожидал такой реакции, но могу понять, почему так много людей приезжают сюда. Отсюда открываются фантастические виды. Здесь тихо и спокойно. Это прекрасное место, где можно наслаждаться жизнью", — поделился Джонс в интервью для издания North Wales Live.

Напомним, ранее Фокус писал, что 60-летний британец Ян Ашер решил покинуть свою старую жизнь и продать все свое имущество и купил собственный тропический остров в Карибском море.

А вот 27-летняя Сирират Ненсевич из Германии провела два месяца на острове на Большом Барьерном рифе у побережья Квинсленда (Австралия). В обмен на бесплатное жилье она работала 24 часа в неделю, занимаясь уборкой, садоводством и работой бармена на экокурорте.