В "самом маленьком городе мира" живет всего 52 человека, но самое интересное не это (фото)

На опубликованных в сети фотографиях можно увидеть очаровательные каменные домики, расположившиеся в вековых стенах, где когда-то возвышались оборонительные сооружения.

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Хум — крошечный населенный пункт в Хорватии, который называют самым маленьким городком в мире. На территории размером 100 на 30 метров проживает всего 52 человека. Впрочем, эта местность известна и по другим причинам, пишет издание Daily Star.

Крошечный городок, расположенный на холмах Истрии, состоит из двух волшебных мощеных улочек и трех террасных сооружений. Своими корнями он уходит в глубокое средневековье, в частности первое упоминание о Хуме (в то время — "Холм") встречается в свитках 12 века.

Интересно, что местный фольклор приписывает закладку города великанам, которые якобы создали его из остатков камней, когда строили поселение вдоль долины реки Мирная.

На опубликованных в сети фотографиях можно увидеть очаровательные каменные домики, расположившиеся в вековых стенах, где когда-то возвышались оборонительные сооружения. С годами в Хуме также появились сторожевая башня, колокольня и лоджия.

Крошечный городок состоит из двух очаровательных мощеных улочек и трех террасных сооружений Фото: Daily Star

Несмотря на то, что в городке не хватает жителей, он переполнен выпивкой, особенно легендарной Biska. Говорят, что этот фруктовый бренди на основе омелы изготавливается по древнему рецепту кельтских друидов, которому более 2000 лет.

В конце октября в Хуме проходит ежегодный фестиваль, когда местные мастера соревнуются за титул создателя лучшего домашнего алкогольного напитка.

В день города, который отмечается в июне, мужчины собираются в ратуше, чтобы избрать префекта — человека, ответственного за улаживание ссор и поддержание мира.

Напомним, 19-летняя Синь Ю Тан из Малайзии показала кадры, сделанные в уникальном населенном пункте. Девушка отправилась в Харбин — самый холодный город Китая, где проводится знаменитый ледовый фестиваль.

А вот путешественница Лейни из Детройта (США) вместе с напарником путешествовали по Исландии, когда решили напиться из пресноводного ручья, который попался им на пути. Утолив жажду, туристы неожиданно заметили кое-что необычное.