Замерзает даже термометр: как живут люди в одном из самых холодных городов мира (фото)

Синь Ю Тан призналась, что подробно готовилась к путешествию: выбрала теплую одежду, а также приобрела специальный крем, чтобы ее кожа не потрескалась от холода.

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19-летняя Синь Ю Тан из Малайзии показала кадры, сделанные в уникальном населенном пункте. Девушка отправилась в Харбин — самый холодный город Китая, где проводится знаменитый ледовый фестиваль. Об этом пишет издание The Mirror.

Несмотря на то, что во время путешествия температура воздуха опускалась ниже 20 градусов мороза, когда замерзал даже термометр, Синь закуталась и продолжала исследовать некоторые из самых очаровательных достопримечательностей города.

Город Харбина

Туристка полностью увлеклась празднованием, удивляясь гигантским ледовым скульптурам, пробуя свои силы на ледовом велосипеде и катаясь на лыжах.

Синь полностью увлеклась празднованием, удивляясь гигантским ледовым скульптурам Фото: Caters news

Особенной для девушки в этом зимнем приключении была встреча с северными оленями и хаски. Кроме того, она попробовала местные деликатесы, в частности популярный танхулус и необычный яичный бургер, который продавался на городском рынке.

Впечатления

"Основная цель поездки — посетить фестиваль. Очень хотела увидеть тематический парк, полностью сделанный изо льда. Это настолько редкая и удивительная концепция, поэтому я не могла упустить шанс увидеть ее собственными глазами. Наслаждалась свежим танхулусом и горячими напитками, которые предлагал наш отель, и ходили на рынок. Еда там была очень вкусной, особенно яичный бургер. Самый яркий момент — первое в моей жизни катание на лыжах. Было сложно, но весело. Точно это не забуду", — делится воспоминаниями путешественница.

Ю Тан признается, что подробно готовилась к путешествию: выбрала теплую одежду, а также приобрела специальный крем, чтобы ее кожа не потрескалась от холода.

"Надела четыре слоя одежды на верхнюю и нижнюю часть тела: зимнюю шапку-ушанку, чтобы не замерзнуть, слой термобелья, толстый свитер, жилет, пальто. Кроме того, я взяла две из трех палочек конского масла (это как солнцезащитный крем) для защиты моей кожи", — говорит туристка.

В городе проводят тематический фестиваль Фото: Caters news

Напомним, ранее фотограф и путешественница Карлин Мейер из Южной Африки отправилась на грузовом самолете в Антарктиду в компании ученых. Недавно женщина поделилась в TikTok своими впечатлениями от увиденного, назвав этот опыт идеальным приключением из своего списка желаний, что поражает до глубины души.

А вот путешественница Лейни из Детройта (США) вместе с напарником путешествовали по Исландии, когда решили напиться из пресноводного ручья, который попался им на пути. Утолив жажду, туристы неожиданно заметили череп животного, торчащий между камнями.