Женщина отправилась в Антарктиду на самолете: то, что она увидела, "поражает до глубины души" (видео)

Карлин Мейер провела восемь дней, исследуя живописную местность в лагере Ultima Oasis, а также отправились на встречу с императорскими пингвинами.

Фотограф и путешественница Карлин Мейер из Южной Африки отправилась на грузовом самолете в Антарктиду в компании ученых. Недавно женщина поделилась в TikTok своими впечатлениями от увиденного, назвав этот опыт идеальным приключением из своего списка желаний, что поражает до глубины души.

"Знали ли вы, что из Кейптауна можно долететь до Антарктиды? Путешествие длится всего пять с половиной часов. Мы провели восемь дней, исследуя живописную местность в лагере Ultima Oasis, а также отправились на встречу с императорскими пингвинами!" — рассказывает Карлин.

Поднявшись на борт, женщина отметила очень уютную атмосферу в салоне — с большим телевизором и импровизированной кухней, где есть холодильник, кофеварка, чайник и микроволновая печь.

"Путешествие самолетом действительно комфортное — много места для прогулок. Вам даже подают еду: как мясные, так и вегетарианские блюда, в частности салаты и роллы. Также в передней части самолета есть горячие напитки и закуски. Кроме того, к услугам пассажиров два туалета", — добавляет автор ролика.

Мейер называет этот опыт незабываемым путешествием всей жизни.

"Чем ближе к посадке (последний час полета), температура в салоне начинает падать, а это значит, что пришло время одевать полярное снаряжение. Если выглянуть из иллюминатора, то можно увидеть удивительные пейзажи Антарктиды. Посадка на лед оказалась чрезвычайно плавной", — отмечает она.

Один из подписчиков поинтересовался, действительно ли участие в экспедиции стоит 75 тысяч долларов. Карлин возразила: "Если лететь с учеными и грузом, то путешествие становится намного экономнее, но каждый может путешествовать так, как хочет". Она уточнила, что плата покрывает восьмидневное путешествие по системе "все включено".

В комментариях заинтересованный зритель написал: "Не планировал такого путешествия, но вы меня вдохновили. Спасибо! Я обязательно туда поеду".

Напомним, ранее Фокус писал, что 49-летняя Шэрон Саммер из Великобритании улетела в Милан (Италия) на один день, потому что это оказалось гораздо дешевле, чем поездка в Лондон. Путешественница провела насыщенный день за границей вместе со своим 36-летним возлюбленным Дэном Паддифутом.

А вот опытная путешественница и блогерша из Великобритании, которую зовут Эм, поделилась советами, как найти лучшие варианты для дешевого отпуска. На своей странице в TikTok она утверждает, что слетать за границу на выходные можно за 100 евро (около 4,5 тыс. грн).