Жінка вирушила до Антарктиди на літаку: те, що вона побачила, "вражає до глибини душі" (відео)

Карлін Мейєр провела вісім днів, досліджуючи мальовничу місцевість у таборі Ultima Oasis, а також вирушили на зустріч з імператорськими пінгвінами.

Фотографка та мандрівниця Карлін Мейєр з Південної Африки вирушила на вантажному літаку до Антарктиди у компанії науковців. Нещодавно жінка поділилась у TikTok своїми враженнями від побаченого, назвавши цей досвід ідеальною пригодою зі свого списку мрій, що вражає до глибини душі.

"Чи знали ви, що з Кейптауна можна долетіти до Антарктиди? Подорож триває лише п'ять з половиною годин. Ми провели вісім днів, досліджуючи мальовничу місцевість у таборі Ultima Oasis, а також вирушили на зустріч з імператорськими пінгвінами!" — розповідає Карлін.

Піднявшись на борт, жінка відзначила дуже затишну атмосферу в салоні — з великим телевізором та імпровізованою кухнею, де є холодильник, кавоварка, чайник та мікрохвильова піч.

"Мандрівка літаком дійсно комфортна — багато місця для прогулянок. Вам навіть подають їжу: як м'ясні, так і вегетаріанські страви, зокрема салати та роли. Також в передній частині літака є гарячі напої та закуски. Окрім того, до послуг пасажирів два туалети", — додає авторка ролика.

Мейєр називає цей досвід незабутньою подорожжю усього життя.

"Чим ближче до посадки (остання година польоту), температура в салоні починає падати, а це означає, що настав час одягати полярне спорядження. Якщо виглянути з ілюмінатора, то можна побачити дивовижні краєвиди Антарктиди. Посадка на лід виявилась надзвичайно плавною", — зазначає вона.

Один з підписників поцікавився, чи справді участь в експедиції коштує 75 тисяч доларів. Карлін заперечила: "Якщо летіти з науковцями та вантажем, то подорож стає набагато економнішою, але кожен може подорожувати так, як хоче". Вона уточнила, що плата покриває восьмиденну подорож за системою "все включено".

У коментарях зацікавлений глядач написав: "Не планував такої мандрівки, але ви мене надихнули. Дякую! Я обов'язково туди поїду".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 49-річна Шерон Саммер з Великої Британії полетіла до Мілану (Італія) на один день, бо це виявилось набагато дешевше, аніж поїздка до Лондона. Мандрівниця провела насичений день за кордоном разом зі своїм 36-річним коханим Деном Паддіфутом.

А от досвідчена мандрівниця та блогерка з Великої Британії, яку звуть Ем, поділилася порадами, як знайти найкращі варіанти для дешевої відпустки. На своїй сторінці у TikTok вона стверджує, що злітати за кордон на вихідні можна за 100 євро (близько 4,5 тис. грн).