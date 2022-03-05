Ученые назвали самый холодный город в мире

Хотя Антарктида является самым холодным континентом, жители городов в других частях земного шара регулярно сталкиваются с такими же холодными температурами.

Как все знают, Антарктида является самым холодным континентом в мире, который ежегодно посещают всего несколько тысяч человек, и то в основном ученые, пишет Republic world.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Но какой же самый холодный город в мире? Как отмечают исследователи, данный титул принадлежит российскому городу Якутску. Расположенный в Сибири, одном из самых холодных и малонаселенных регионов мира, Якутск является домом для около 336 200 человек.

Что еще удивительно, лето в этом экстремальном регионе теплое и иногда даже жаркое по их меркам: в июле средняя температура составляет 24°C, что делает этот город единственным местом в мире с такой высокой сезонной разницей.

Можно подумать, что самый холодный город в мире — это настоящий ледяной ад, но это не так. В городе поддерживается вся необходимая инфраструктура. Здесь есть дороги, рынки, общественный транспорт, супермаркеты, гостиницы, кофейни, рестораны, клубы и многое другое, как и во всех обычных городах.

В Якутске средняя зимняя температура составляет -30 °C, однако для местных жителей это еще не совсем холодно, потому что иногда температура может опускаться до -40 °C или даже ниже. Якуты являются потомками тюркских кочевников. Благодаря своему небольшому телосложению они хорошо приспособлены к здешней холодной погоде.

Однако, хотя Якутск и является самым холодным городом, есть и другие, менее густонаселенные постоянно обитаемые места, в которых еще более холодно. Так, например, в Оймяконе, российском поселении с населением около 500 человек, официально признанный в 1933 году абсолютный минимум достигал −67,7°С, а средняя зимняя температура здесь составляет -50 °С. Эта отдаленная деревня, как правило, считается самым холодным населенным пунктом на Земле. Оймякон находится в двух днях езды от Якутска, региональной столицы, где самые низкие зимние температуры среди всех городов мира.