Вчені назвали найхолодніше місто у світі

Хоча Антарктида є найхолоднішим континентом, жителі міст в інших частинах земної кулі регулярно стикаються з холодними температурами.

Як всі знають, Антарктида є найхолоднішим континентом у світі, який щороку відвідують лише кілька тисяч людей, і то переважно вчені, пише Republic world.

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Але яке ж найхолодніше місто у світі? Як зазначають дослідники, цей титул належить російському місту Якутську. Розташований в Сибіру, одному з найхолодніших і малонаселених регіонів світу, Якутськ є домом близько 336 200 людей.

Що ще дивно, літо у цьому екстремальному регіоні тепле і іноді навіть спекотне за їхніми мірками: у липні середня температура становить 24°C, що робить це місто єдиним місцем у світі з такою високою сезонною різницею.

Можна подумати, що найхолодніше місто у світі — це справжнє крижане пекло, але це не так. У місті підтримується вся потрібна інфраструктура. Тут є дороги, ринки, громадський транспорт, супермаркети, готелі, кав'ярні, ресторани, клуби та багато іншого, як і у всіх звичайних містах.

У Якутську середня зимова температура становить -30 °C, проте для місцевих жителів це ще не зовсім холодно, тому що іноді температура може опускатися до -40 °C або навіть нижче. Якути є нащадками тюркських кочівників. Завдяки своїй невеликій статурі вони добре пристосовані до тутешньої холодної погоди.

Проте, хоча Якутськ і є найхолоднішим містом, є й інші, менш густонаселені місця, де ще холодніше. Так, наприклад, в Оймяконі, російському поселенні з населенням близько 500 осіб, офіційно визнаний в 1933 абсолютний мінімум досягав -67,7 °С, а середня зимова температура тут становить -50 °С. Це віддалене село, як правило, вважається найхолоднішим населеним пунктом на Землі. Оймякон знаходиться за два дні їзди від Якутська, регіональної столиці, де найнижчі зимові температури серед усіх міст світу.