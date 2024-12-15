Замерзає навіть термометр: як живуть люди в одному з найхолодніших міст світу (фото)

Сінь Ю Тан зізналася, що детально готувалася до подорожі: обрала теплий одяг, а також придбала спеціальний крем, щоб її шкіра не потріскалася від холоду.

Related video

19-річна Сінь Ю Тан з Малайзії показала кадри, зроблені в унікальному населеному пункті. Дівчина вирушила до Харбіна — найхолоднішого міста Китаю, де проводиться знаменитий льодовий фестиваль. Про це пише видання The Mirror.

Попри те, що під час подорожі температура повітря опускалася нижче 20 градусів морозу, коли замерзав навіть термометр, Сінь закуталася й продовжувала досліджувати деякі з найчарівніших визначних пам'яток міста.

Місто Харбіна

Туристка повністю захопилась святкуванням, дивуючись гігантським льодовим скульптурам, пробуючи свої сили на льодовому велосипеді та катаючись на лижах.

Сінь повністю захопилась святкуванням, дивуючись гігантським льодовим скульптурам Фото: Caters news

Особливою для дівчини в цій зимовій пригоді була зустріч з північними оленями та хаскі. Крім того, вона скуштувала місцеві делікатеси, зокрема популярний танхулус та незвичний яєчний бургер, що продавався на міському ринку.

Враження

"Основна мета поїздки — відвідати фестиваль. Дуже хотіла побачити тематичний парк, повністю зроблений з льоду. Це настільки рідкісна і дивовижна концепція, тож я не могла упустити шанс побачити її на власні очі. Насолоджувалася свіжим танхулусом та гарячими напоями, які пропонував наш готель, і ходили на ринок. Їжа там була дуже смачною, особливо яєчний бургер. Найяскравіший момент – перше у моєму житті катання на лижах. Було складно, але весело. Точно це не забуду", — ділиться спогадами мандрівниця.

Ю Тан зізнається, що детально готувалася до подорожі: обрала теплий одяг, а також придбала спеціальний крем, щоб її шкіра не потріскалася від холоду.

"Одягла чотири шари одягу на верхню і нижню частину тіла: зимову шапку-вушанку, щоб не замерзнути, шар термобілизни, товстий светр, жилет, пальто. Крім того, я взяла дві з трьох паличок кінського масла (це як сонцезахисний крем) для захисту моєї шкіри", — каже туристка.

У місті проводять тематичний фестиваль Фото: Caters news

Нагадаємо, раніше фотографка та мандрівниця Карлін Мейєр з Південної Африки вирушила на вантажному літаку до Антарктиди у компанії науковців. Нещодавно жінка поділилась у TikTok своїми враженнями від побаченого, назвавши цей досвід ідеальною пригодою зі свого списку мрій, що вражає до глибини душі.

А от мандрівниця Лейні з Детройта (США) разом з напарником подорожували Ісландією, коли вирішили напитися з прісноводного струмка, що трапився їм на шляху. Втамувавши спрагу, туристи несподівано помітили череп тварини, що стирчав між каміннями.