У "найменшому місті світу" живе лише 52 жителі, але найцікавіше не це (фото)

На опублікованих у мережі фотографіях можна побачити чарівні кам'яні будиночки, що розташувалися у вікових мурах, де колись височіли оборонні споруди.

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Хум — крихітний населений пункт у Хорватії, який називають найменшим містечком у світі. На території розміром 100 на 30 метрів проживає всього 52 людини. Втім, ця місцевість відома й з інших причин, пише видання Daily Star.

Крихітне містечко, що розташоване на пагорбах Істрії, складається з двох чарівних брукованих вуличок та трьох терасових споруд. Своїм корінням воно сягає глибокого середньовіччя, зокрема перша згадка про Хум (в той час — "Холм") зустрічається в сувоях 12 століття.

Цікаво, що місцевий фольклор приписує закладення міста велетням, які начебто створили його з залишків каміння, коли будували поселення вздовж долини річки Мирна.

На опублікованих у мережі фотографіях можна побачити чарівні кам'яні будиночки, що розташувалися у вікових мурах, де колись височіли оборонні споруди. З роками у Хумі також з'явилися сторожова вежа, дзвіниця та лоджія.

Крихітне містечко складається з двох чарівних брукованих вуличок та трьох терасових споруд Фото: Daily Star

Попри те, що в містечку не вистачає мешканців, воно переповнене випивкою, особливо легендарною Biska. Кажуть, що цей фруктовий бренді на основі омели виготовляється за стародавнім рецептом кельтських друїдів, якому понад 2000 років.

Наприкінці жовтня в Хумі проходить щорічний фестиваль, коли місцеві майстри змагаються за титул творця найкращого домашнього алкогольного напою.

У день міста, що відзначається у червні, чоловіки збираються у ратуші, щоб обрати префекта — людину, відповідальну за залагодження сварок та підтримання миру.

Нагадаємо, 19-річна Сінь Ю Тан з Малайзії показала кадри, зроблені в унікальному населеному пункті. Дівчина вирушила до Харбіна — найхолоднішого міста Китаю, де проводиться знаменитий льодовий фестиваль.

А от мандрівниця Лейні з Детройта (США) разом з напарником подорожували Ісландією, коли вирішили напитися з прісноводного струмка, що трапився їм на шляху. Втамувавши спрагу, туристи несподівано помітили дещо незвичне.