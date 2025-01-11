Спасут в экстренной ситуации: ученые назвали 3 продукта, которые стоит брать с собой в поход

Подготовка к покорению различных диких мест зачастую включает в себя не только физические упражнения, но и планирование своего инвентаря при весовом ограничении. Ученые назвали 3 легких, питательных и долговечных продукта, которым стоит отдавать приоритет.

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Недавняя история Хади Назари, туриста, который пережил 13 дней, потерявшись в Национальном парке Косцюшко, собирая ягоды, съедая два батончика мюсли и запивая водой из ручья, вызвала дискуссии о том, как подготовиться к таким приключениям. Ученые собрали основные известные им факты и назвали основные продукты, которые могут обеспечить наше выживание в самых экстремальных и непредсказуемых условиях, пишет The Conversation.

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Походы на природу приносят огромную пользу для психического и физического здоровья, но они также требуют правильного планирования и подготовки, чтобы обеспечить безопасность. Это включает в себя и важность упаковки питательных и легких продуктов, которые могут пригодиться в любой момент, когда вы отправляетесь в поход.

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Например, батончики мюсли — практичный выбор благодаря высокой энергетической ценности и сбалансированному содержанию макронутриентов, включая углеводы, белки и жиры. Кроме того, они портативны и имеют длительный срок хранения, говорит Маргарет Мюррей, старший преподаватель по питанию в Технологическом университете Суинберна. Медленно высвобождающаяся энергия этих батончиков полезна для физических нагрузок в походе.

Орехи — еще один отличный перекус для туристов. Богатые энергией, жирами, белками и пищевыми волокнами, они обеспечивают устойчивый прилив сил, не увеличивая вес рюкзака. Кешью, арахис и миндаль — доступные и универсальные варианты, а такие сорта, как грецкий орех, обладают дополнительными омега-3 преимуществами. Отдавайте предпочтение несоленым орехам или натуральным жареным альтернативам, чтобы избежать чрезмерной жажды, советует Мюррей.

Сухофрукты, такие как кишмиш, манго или кусочки яблок, станут отличными спутниками в походах. Эти закуски легкие, не скоропортящиеся, содержат натуральные сахара, клетчатку, витамины и минералы, что делает их удобным и полезным источником энергии. Хотя свежие фрукты, такие как замороженный виноград, могут быть освежающими, они, как правило, увеличивают вес вашего рюкзака и менее долговечны.

Когда вы отправляетесь в дикую природу, решающим фактором становится не только еда, но и вода, напомнила Мюррей. Убедитесь, что у вас с собой достаточное ее количество или есть доступ к источникам чистой воды, это может спасти жизнь, особенно во время длительных переходов по пересеченной местности. Пешие прогулки в таких условиях могут сжигать более 2 000 килоджоулей в час, что лишь увеличивает необходимость адекватной гидратации и питания.

Выбор закусок для походов может зависеть и от личных диетических потребностей. Например, жареный горох служит высокобелковой альтернативой для тех, у кого аллергия на орехи. Кроме того, энергетические гели или продукты с электролитами — легкие варианты для походов, нацеленные на выносливость, обеспечивающие быстрое восполнение энергии и уровня гидратации.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.