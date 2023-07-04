Спасительные супы. Опасное заболевание печени предотвратимо с помощью диеты, говорят ученые

Быстрая потеря веса, которой способствует диета "супы и шейки", показывает многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Related video

Последние исследования показали, что быстрая потеря веса, достижимая с помощью диеты "супы и шейки", часто используемой при лечении ожирения и диабета 2 типа, может облегчить тяжесть неалкогольного стеатогепатита – состояния, когда в печени накапливается слишком много жира, что приводит к воспалению и рубцеванию. О новом открытии сообщает SienceAlert.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Во всем мире 2% взрослых людей страдают от неалкогольного стеатогепатита (НСГ). Если его не лечить, он может перерасти в состояние, известное как цирроз печени, и потенциально повысить риск сердечных заболеваний.

На данный момент ни одно лекарство не может вылечить НСГ. Основным методом лечения заболевания является снижение веса, поскольку именно избыток жира вызывает воспаление и рубцевание. Однако постепенное снижение веса часто не позволяет добиться значительных изменений в жировой ткани печени и общем состоянии организма.

В исследовании приняли участие 16 человек, как мужчин, так и женщин, страдающих ожирением, болезнью НСГ и рубцеванием печени. В течение 12 недель они заменяли обычную пищу специально приготовленными супами, шейками и батончиками, которые обеспечивали их всеми необходимыми питательными веществами. После этого они медленно вводили в свой рацион обычную пищу и получали постоянную поддержку диетолога.

Результаты показали, что участники потеряли в среднем 15% от массы тела и значительно улучшили показатели жира в печени и маркеров воспаления и рубцевания печени. Этот успех превосходит любые улучшения, наблюдавшиеся до сих пор с помощью лекарств, и сопоставим с результатами после бариатрической операции.

В итоге исследование дало понять, что диета "супы и шейки" была безопасной для участников, развенчав прежние опасения относительно ее безопасности для пациентов с НСГ. Наиболее часто отмечаемым побочным эффектом был временный, легкий запор.

В исследовании также отмечается, что улучшение контроля кровяного давления и сахара в крови у участников с гипертонией и диабетом 2 типа в начале исследования потенциально может снизить риск сердечных заболеваний.

Несмотря на эти многообещающие результаты, ограничения исследования, включая его небольшой размер и отсутствие контрольной группы, требуют дальнейшего изучения. Будущие исследования должны изучить эффективность диеты на более разнообразных участниках и на людях с прогрессирующим заболеванием печени, например, циррозом печени, прежде чем диету с уверенностью можно будет утвердить, как способ борьбы с НСГ. Ученым предстоит еще много работы, но первые результаты уже дают надежду на открытие легкого и эффективного метода лечения недуга в будущем.

Ранее Фокус писал о пользе кето-диеты в борьбе с мигренью. Облегчение от мигрени может наступить уже через пару приемов определенной пищи, согласно последним открытиям в области диетологии.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.