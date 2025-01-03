Секрет волосся Рапунцель: учені розповіли, чому в деяких людей воно росте швидше

Деякі люди багато чого готові віддати, щоб їхнє волосся росло швидко і було неймовірно довгим. Вчені розповіли про основні фактори, які варто враховувати тим, хто прагне цього, і генетика виявилася тут далеко не ключовим моментом.

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Упродовж тисячоліть волосся і нігті посідали центральне місце в ідентичності та статусі людини, відображаючи її доглянутість, здоров'я і навіть соціальне становище. Ця особливість стала ще більш очевидною під час карантину COVID-19, коли доступ до салонів і стилістів для мільйонів у мить став обмеженим. Однак учених зацікавив той факт, що в деяких людей волосся росте набагато швидше за будь-яких обставин, і вони вирішили з'ясувати, чому так відбувається, пише The Conversation.

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Поп-ікона Тейлор Свіфт зізналася, що під час пандемії сама підстригала собі волосся, ілюструючи, наскільки глибоко вкоренилися звички до догляду за собою навіть у людей, які звикли до роботи стилістів. Але що станеться, якщо ми зовсім перестанемо доглядати за собою? Волосся і нігті продовжать рости: волосся зазвичай відростає приблизно на 1 сантиметр на місяць, а нігті за той самий період подовжуються приблизно на 3 міліметри.

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Окремі випадки показують, наскільки сильно можуть вирости волосся і нігті, якщо їх не контролювати. Алія Насирова, прозвана українською Рапунцель, утримує рекорд з найдовших локонів — її волосся має довжину понад 257 сантиметрів. Аналогічно, нігті Діани Армстронг, рекордсменки іншої категорії, досягли жахливої довжини в 1 306,58 сантиметра, встановивши світовий рекорд. Незважаючи на такі екстремальні показники, більшість людей регулярно стежать за своєю зовнішністю, на що також впливають генетичні, гормональні та екологічні чинники.

В основі біології волосся і нігтів лежить кератин — білок, що виробляється клітинами матриксу під шкірою. Волосся росте з фолікулів циклічно, чергуючи фази зростання, спокою і випадання, пояснює Мішель Москова, професор анатомії з UNSW Sydney. Нігті, навпаки, ростуть послідовно зі своєї матриці, ковзаючи по нігтьовому ложу. Вік, гормональні зміни та харчування відіграють вирішальну роль у темпах їхнього росту, каже Москова.

Вагітність часто прискорює ріст волосся і нігтів, а старіння, як правило, уповільнює його. Нестача поживних речовин, наприклад цинку або заліза, може послаблювати волосся і нігті. Донині також зберігається міф про те, що волосся і нігті ростуть після смерті, хоча це біологічно неможливо, заявляє професор. Зневоднення змушує шкіру відступати, створюючи ілюзію зростання. Цей феномен добре задокументований трунарями, які іноді використовують тканинні наповнювачі для боротьби з цим ефектом.

Таким чином, хоча генетика і має певний вплив на швидкість росту волосся та нігтів, як і на всі аспекти нашого життя, екологія, загальні життєві звички, фізичні навантаження, харчування та загальний стан нашого організму є ключовими елементами, які постійно змінюють ці темпи.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.