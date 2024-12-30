Залиште ніс у спокої: чому вискубувати звідти волосся смертельно небезпечно, розповіли вчені

Деякі люди вважають, що видиме волосся в носі є ознакою неохайності, і вважають за краще його позбуватися. Однак учені попереджають, що така гонитва за красою може дуже дорого обійтися їм.

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У процесі еволюції людське тіло позбулося більшої частини свого волосяного покриву, проте волосся в носі та вухах збереглося і лише продовжує там рости з віком. Багато хто схильний вискубувати або видаляти це волосся воском, але така практика викликає питання про її необхідність і безпеку у вчених, оскільки наслідки можуть бути дуже і дуже серйозними, пише IFLScience.

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Деякі дослідження вчених показують, що носові волоски, або вібриси, можуть відігравати важливу роль у захисті організму від шкідливих мікробів. Рання гіпотеза 1896 року припускала, що носове волосся слугує мікробним бар'єром. Лікарі, які писали в журналі The Lancet, зазначали, що, хоча внутрішня порожнина носа здебільшого стерильна, у його волосяному покриві мешкають бактерії, що змусило їх припустити, що ці волоски затримують мікроби від проникнення всередину та заподіяння шкоди.

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Немов на підтвердження цього, дослідження 2011 року, опубліковане в журналі International Archives of Allergy and Immunology, показало, що люди з меншою кількістю волосся в носі частіше хворіють на астму, що свідчить про потенційну користь для здоров'я його наявності. Видалення волосся в носі також пов'язане з великим ризиком. Вищипування або епіляція можуть призвести до появи врослих волосків та інфекцій, які іноді призводять до болісних абсцесів, які потребують негайного медичного втручання, і, що ще гірше, які перебувають відносно недалеко від мозку і загрожують перерости у смертельно небезпечні ускладнення.

Доктор Ніколь Ааронсон, отоларинголог, пояснює, що воскова епіляція висмикує волосся з корінням, що може призвести до його подальшого вростання під шкіру. Експерти зазвичай рекомендують замість цього робити легке поверхневе зрізання (тримінг), оскільки це пов'язано з меншими ризиками, але водночас дає змогу позбутися занадто довгого волосся.

Крім затримування мікробів, носове волосся також відіграє роль у підтримці комфорту нашого дихання. Воно захоплює вологу з повітря, що видихається, не даючи носовим ходам пересихати, як пояснює доктор Дон Джей Біслі, інший отоларинголог. Крім того, волосся в носі допомагає викликати чхання, щоб вигнати подразники, як-от пилок або дрібних комах, діючи як система раннього попередження і фейсконтролю для організму. Для тих же, кого більше турбує естетика або більший потік повітря через ніс, тримінг є найбезпечнішим варіантом, хоча він може трохи збільшити вплив частинок, які перебувають у повітрі, каже отоларинголог.

Поки дослідники продовжують вивчати ширші наслідки видалення волосся в носі, наявні дані говорять нам про те, що переваги його наявності сповна переважують побічні ефекти, що виникають у результаті повного усунення. Загалом же на густоту і ріст волосся в носі сильно впливають гормональні зміни, особливо у старіючих чоловіків.

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