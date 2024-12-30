Оставьте нос в покое: почему выщипывать оттуда волосы смертельно опасно, рассказали ученые

Некоторые люди считают, что видимые волосы в носу являются признаком неряшества и предпочитают от них избавляться. Однако ученые предупреждают, что такая погоня за красотой может очень дорого обойтись им.

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В процессе эволюции человеческое тело избавилось от большей части своего волосяного покрова, однако волосы в носу и ушах сохранились и лишь продолжают там расти с возрастом. Многие склонны выщипывать или удалять эти волосы воском, но такая практика вызывает вопросы о ее необходимости и безопасности у ученых, так как последствия могут быть очень и очень серьезными, пишет IFLScience.

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Некоторые исследования ученых показывают, что носовые волоски, или вибриссы, могут играть важную роль в защите организма от вредных микробов. Ранняя гипотеза 1896 года предполагала, что носовые волосы служат микробным барьером. Врачи, писавшие в журнале The Lancet, отмечали, что, хотя внутренняя полость носа в основном стерильна, в его волосяном покрове обитают бактерии, что заставило их предположить, что эти волоски задерживают микробы от проникновения вглубь и причинения вреда.

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Словно в подтверждение этому, исследование 2011 года, опубликованное в журнале International Archives of Allergy and Immunology, показало, что люди с меньшим количеством волос в носу чаще болеют астмой, что говорит о потенциальной пользе для здоровья их наличия. Удаление волос в носу также связано с большим риском. Выщипывание или эпиляция могут привести к появлению вросших волосков и инфекций, иногда приводящих к болезненным абсцессам, которые требуют немедленного медицинского вмешательства и, что еще хуже, находящихся относительно недалеко от мозга, грозящих перерости в смертельно опасные осложнения.

Доктор Николь Ааронсон, отоларинголог, объясняет, что восковая эпиляция выдергивает волосы с корнем, что может привести к их последующему врастанию под кожу. Эксперты обычно рекомендуют вместо этого делать легкое поверхностное срезание (тримминг), так как это связано с меньшими рисками, но при этом позволяет избавиться от слишком длинных волос.

Помимо задерживания микробов, носовые волосы также играют роль в поддержании комфорта нашего дыхания. Они захватывают влагу из выдыхаемого воздуха, не давая носовым ходам пересыхать, как объясняет доктор Дон Джей Бисли, другой отоларинголог. Кроме того, волосы в носу помогают вызвать чихание, чтобы изгнать раздражители, такие как пыльца или мелких насекомых, действуя как система раннего предупреждения и фейсконтроля для организма. Для тех же, кого больше беспокоит эстетика или больший поток воздуха через нос, тримминг является наиболее безопасным вариантом, хотя он может немного увеличить воздействие частиц, находящихся в воздухе, говорит отоларинголог.

Пока исследователи продолжают изучать более широкие последствия удаления волос в носу, существующие данные говорят нам о том, что преимущества их наличия сполна перевешивают побочные эффекты, возникающие в результате полного устранения. В целом же на густоту и рост волос в носу сильно влияют гормональные изменения, особенно у стареющих мужчин.

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