Секрет волос Рапунцель: ученые рассказали, почему у некоторых людей они растут быстрее

Некоторые люди многое готовы отдать, чтобы их волосы росли быстро и были невероятно длинными. Ученые рассказали об основных факторах, которые стоит учитывать тем, кто стремиться к этому и генетика оказалась тут далеко не ключевым моментом.

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На протяжении тысячелетий волосы и ногти занимали центральное место в идентичности и статусе человека, отражая его ухоженность, здоровье и даже социальное положение. Эта особенность стала еще более очевидной во время карантина COVID-19, когда доступ к салонам и стилистам для миллионов в миг стал ограничен. Однако ученых заинтересовал тот факт, что у некоторых людей волосы растут гораздо быстрее при любых обстоятельствах и они решили выяснить, почему так происходит, пишет The Conversation.

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Поп-икона Тейлор Свифт призналась, что во время пандемии сама подстригала себе волосы, иллюстрируя, насколько глубоко укоренились привычки к уходу за собой даже у людей, которые привыкли к работе стилистов. Но что произойдет, если мы совсем перестанем ухаживать за собой? Волосы и ногти продолжат расти: волосы обычно отрастают примерно на 1 сантиметр в месяц, а ногти за тот же период удлиняются примерно на 3 миллиметра.

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Отдельные случаи показывают, насколько сильно могут вырасти волосы и ногти, если их не контролировать. Алия Насырова, прозванная украинской Рапунцель, удерживает рекорд по самым длинным локонам — ее волосы имеют длину более 257 сантиметров. Аналогично, ногти Дианы Армстронг, рекордсменки другой категории, достигли чудовищной длины в 1 306,58 сантиметра, установив мировой рекорд. Несмотря на такие экстремальные показатели, большинство людей регулярно следят за своей внешностью, на что также влияют генетические, гормональные и экологические факторы.

В основе биологии волос и ногтей лежит кератин — белок, вырабатываемый клетками матрикса под кожей. Волосы растут из фолликулов циклично, чередуя фазы роста, покоя и выпадения, объясняет Мишель Москова, профессор анатомии из UNSW Sydney. Ногти, напротив, растут последовательно из своей матрицы, скользя по ногтевому ложу. Возраст, гормональные изменения и питание играют решающую роль в темпах их роста, говорит Москова.

Беременность часто ускоряет рост волос и ногтей, а старение, как правило, замедляет его. Недостаток питательных веществ, например цинка или железа, может ослаблять волосы и ногти. По сей день также сохраняется миф о том, что волосы и ногти растут после смерти, хотя это биологически невозможно, заявляет профессор. Обезвоживание заставляет кожу отступать, создавая иллюзию роста. Этот феномен хорошо задокументирован гробовщиками, которые иногда используют тканевые наполнители для борьбы с этим эффектом.

Таким образом, хотя генетика и имеет определенное влияние на скорость роста волос и ногтей, как и на все аспекты нашей жизни, экология, общие жизненные привычки, физические нагрузки, питание и общее состояние нашего организма являются ключевыми элементами, которые постоянно меняют эти темпы.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.