Интервальное голодание не работает. Ученые доказали, что для похудения важнее количество еды

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Джона Хопкинса, дало понять — на изменение веса больше всего влияет размер и частота приемов пищи, а не интервал между ее приемами.

Related video

Интервальное голодание представляет собой диетическую стратегию, при которой все приемы пищи потребляются в течение короткого промежутка времени каждый день. Эти окна могут охватывать от шести до десяти часов, в результате чего человек голодает до 18 часов каждый день, пишет New Atlas.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

С точки зрения потери веса было много споров о том, эффективны ли методы интервального голодания, потому что они вызывают подлинные метаболические изменения, или они просто помогают человеку съедать меньше пищи. Так, исследование, опубликованное в прошлом году, обнаружило сходные результаты потери веса у тех, кто ел в течение всего дня, и у тех, кто ограничивал себе окно приема пищи, когда обеим группам давали одинаковые диетические ограничения с контролем калорий. В другом, более раннем исследовании интервального голодания без диетических указаний, участники, которые ограничивались приемом пищи только в течение восьми часов каждый день, инстинктивно уменьшали ежедневное потребление калорий примерно на 300 калорий.

В этом новом исследовании использовался другой подход. Вместо того чтобы заставлять почти 550 участников следовать определенной схеме питания, исследователи просто отслеживали время и размер ежедневного приема пищи и сопоставляли их с моделями потери веса за шестилетний период. Каждый участник исследования использовал приложение для смартфона, чтобы записывать время сна, пробуждения и приема пищи в течение нескольких недель. Это позволило исследователям отслеживать время от первого до последнего приема пищи для каждого субъекта, а также время от пробуждения до первого приема пищи и время от последнего приема пищи до сна. Выводы показали, что не было никакой связи между временем ежедневного приема пищи человеком и изменениями веса в течение шести лет наблюдения. Таким образом, если человек совершал свои приемы пищи каждый день в более короткие промежутки времени, это никак не сказывалось на потере веса.

Говоря с CNN, ведущий исследователь Венди Беннетт сказала, что в данных нет сигналов, позволяющих предположить, что умещение приемов пищи в маленькие временные промежутки каждый день играет роль в потере веса. "Основываясь на других исследованиях, включая наше, мы начинаем думать, что изменение времени приема пищи в течение дня, скорее всего, не сразу приводит к потере веса", — сказал Беннетт.

Что действительно имело значение для веса, так это общее количество средних и больших приемов пищи, которые человек совершал в течение дня. Таким образом, вместо того чтобы быть потенциальной метаболической причиной каких-либо преимуществ для потери веса при ограниченном по времени питании, эти результаты показывают, что простое употребление пищи меньшими порциями и реже является тем, что в конечном итоге приводит к потере веса. "Хотя экспериментальные исследования показали, что ограниченное по времени питание может улучшить циркадные ритмы и сыграть роль в регуляции обмена веществ, наше исследование не обнаружило связи в популяции с широким диапазоном массы тела, — пишут исследователи. Важно, что мы обнаружили связь между более частым и большим приемом пищи в день и увеличением веса, что указывает на то, что общее потребление калорий является основным фактором увеличения веса".

Ранее Фокус писал, как ученые предлагают бороться с ненавистным эффектом плато при похудении. Они говорят, что когда вы теряете вес, вашему телу требуется меньше топлива, поэтому важно пересмотреть и скорректировать потребление калорий, когда вы достигнете плато потери веса.