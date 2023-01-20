Інтервальне голодування не працює. Вчені довели, що для схуднення важливіша кількість їжі

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Джона Гопкінса, дало зрозуміти — на зміну ваги найбільше впливає розмір і частота їжі, а не інтервал між її прийомами.

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Інтервальне голодування є дієтичною стратегією, коли всі прийоми їжі споживаються протягом короткого проміжку часу щодня. Ці вікна можуть охоплювати від шести до десяти годин, внаслідок чого людина голодує до 18 години щодня, пише New Atlas.

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Із погляду втрати ваги було багато суперечок про те, чи ефективні методи інтервального голодування, тому що вони викликають справжні метаболічні зміни, або вони просто допомагають людині з'їдати менше їжі. Так, дослідження, опубліковане минулого року, виявило такі результати втрати ваги у тих, хто їв протягом усього дня, і у тих, хто обмежував собі вікно їди, коли обом групам давали однакові дієтичні обмеження з контролем калорій. В іншому, більш ранньому дослідженні інтервального голодування без дієтичних вказівок, учасники, які обмежувалися їдою лише протягом восьми годин щодня, інстинктивно зменшували щоденне споживання калорій приблизно на 300 калорій.

У цьому новому дослідженні використовувався інший підхід. Замість того, щоб змушувати майже 550 учасників дотримуватися певної схеми харчування, дослідники просто відстежували час і розмір щоденного прийому їжі та зіставляли їх з моделями втрати ваги за шестирічний період. Кожен учасник дослідження використовував програму для смартфона, щоб записувати час сну, пробудження та прийому їжі протягом кількох тижнів. Це дозволило дослідникам відстежувати час від першого до останнього прийому їжі для кожного суб'єкта, а також час від пробудження до першого прийому їжі та час від останнього прийому їжі до сну. Висновки показали, що не було жодного зв'язку між часом щоденного прийому їжі людиною та змінами ваги протягом шести років спостереження. Так, якщо людина здійснювала свої прийоми їжі щодня в коротші проміжки часу, це ніяк не позначалося на втрату ваги.

Говорячи з CNN, провідна дослідниця Венді Беннетт сказала, що в даних немає сигналів, що дозволяють припустити, що вміщення їжі в маленькі часові проміжки щодня відіграє роль у втраті ваги. "Грунтуючись на інших дослідженнях, включаючи наше, ми починаємо думати, що зміна часу прийому їжі протягом дня, швидше за все, не відразу призводить до втрати ваги", — сказала Беннетт.

Що дійсно мало значення для ваги, так це загальна кількість середніх і великих прийомів їжі, які людина робила протягом дня. Так, замість того, щоб бути потенційною метаболічною причиною будь-яких переваг для втрати ваги при обмеженому часі харчування, ці результати показують, що просте вживання їжі меншими порціями і рідше є тим, що в кінцевому підсумку призводить до втрати ваги. "Хоча експериментальні дослідження показали, що обмежене за часом харчування може покращити добові ритми та відіграти роль у регуляції обміну речовин, наше дослідження не виявило зв'язку в популяції з широким діапазоном маси тіла, — пишуть дослідники. Важливо, що ми виявили зв'язок між частішим і більшим прийомом їжі на день та збільшенням ваги, що вказує на те, що загальне споживання калорій є основним фактором збільшення ваги”.

Раніше Фокус писав, як вчені пропонують боротися з ненависним ефектом плато при схудненні. Вони кажуть, що коли ви втрачаєте вагу, ваше тіло потрібно менше палива, тому важливо переглянути та скоригувати споживання калорій, коли ви досягнете плато втрати ваги.