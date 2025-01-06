Вспышка новой "чумы" из Китая: все что известно о метапневмовирусе человека

Начавшаяся в Китае вспышка вируса быстро привлекла к себе внимание ученых и врачей всего мира на фоне недавней пандемии COVID-19. Однако не успели они сделать определенные выводы, как болезнь начала распространяться на другие страны.

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Рост числа случаев заражения новым китайским метапневмовирусом человека (HMPV) привлек внимание мировой общественности, особенно потому, что он навевает воспоминания о предыдущем начале пандемии. Ситуация недавно приобрела уже глобальные масштабы, так как первый случай заражения был зафиксирован и в Украине. История вируса тянется на десятилетия назад, хотя ученые еще не могут точно спрогнозировать то, как разовьется его новая мутация, пишет BW Health Care.

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Симптомы нового метапневмовируса

Открытый в 2001 году голландскими исследователями, метапневмовирусная инфекция в первую очередь поражает дыхательную систему, проявляя симптомы, схожие с обычной простудой или гриппом. Они включают кашель, лихорадку и заложенность носа, а тяжелые осложнения, такие как бронхит или пневмония, наблюдаются у уязвимых групп населения, таких как дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Инкубационный период составляет от 3 до 6 суток, а продолжительность заболевания не превышает 10 дней.

Важно

Сейчас 13 больных: в Украине уже зафиксированы первые случаи нового вируса из Китая, — Голубовская

Последние всплески метапневмовирусной инфекции особенно заметны среди детей до 14 лет, что приводит к переполненности больниц в пострадавших районах. Рост распространенности HMPV также совпадает с другими респираторными инфекциями, включая грипп А, Mycoplasma pneumoniae и остаточные случаи COVID-19, что усиливает нагрузку на системы здравоохранения стран. Холодный зимний сезон, который обостряет респираторные заболевания, еще больше осложняет ситуацию. На данный момент метапневмовирусом в Украине заразились 13 человек, о чем заявила врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по инфекционным болезням Ольга Голубовская.

Как не заразиться метапневмовирусом

Вирус распространяется через дыхательные пути, что подчеркивает важность принятия профилактических мер, к которым люди привыкли за время прошлой пандемии. Доктор Джаялакшми Т.К., старший консультант по пульмонологии в Apollo Hospitals Navi Mumbai, рассказала о таких важных мерах предосторожности, как регулярное мытье рук, избегание прикосновений к лицу и дезинфекция часто используемых поверхностей. Хотя вакцины или специфического лечения от вируса на данный момент не существует, эти простые гигиенические практики остаются крайне важными.

Врачами также рекомендуется социальное дистанцирование и избегание контактов с симптоматичными людьми. Взаимосвязанный характер глобального здравоохранения и распространения заболеваний требует особой бдительности со стороны государств. Доктор Джаялакшми советует чиновникам внимательно следить за глобальными тенденциями, чтобы упреждать любые потенциальные вспышки.

Повышение осведомленности населения и соблюдение правил гигиены, разработанных во время пандемии COVID-19, могут послужить эффективными профилактическими мерами против HMPV и подобных инфекций, считают врачи. Они также подчеркивают более широкие уроки, извлеченные из пандемии COVID-19, такие как важность надежной готовности систем здравоохранения и финансовых систем государств.

Кто в зоне риска нового вируса из Китая

Глобальные исследования показали, что метапневмовирусная инфекция является основной причиной респираторных инфекций у детей, уступая лишь респираторно-синцитиальному вирусу (RSV). До пандемии HMPV был причиной 6-8% госпитализаций с острыми респираторными заболеваниями среди педиатрического населения. Эта статистика показывает значительную и давнюю роль вируса в общественном здравоохранении даже за пределами вспышек. Недавний всплеск метапневмовируса в Китае и его появление в Украине служит напоминанием о непредсказуемости инфекционных заболеваний и необходимости коллективной работы государства и общества для избежания ухудшения общей ситуации.

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