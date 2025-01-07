Энергетическая пустыня — будущее человечества, но Россия и Китай хотят ее "взорвать"

КНР и РФ пообещали Боливии построить заводы для производства лития для аккумуляторов, в то время как США пытаются соперничать с ними в этой стране.

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Огромные солончаки в Боливии содержат крупнейшие запасы лития на Земле для производства аккумуляторов, устанавливаемых на электромобили. С ростом спроса во всем мире США, Китай и Россия борются за доступ к этому "белому золоту". Однако Боливия стремится сохранить суверенитет, пишет ecoticias.com.

Солончаки Уюни в Боливии, по оценкам, содержат около 23 млн т лития, который используется в аккумуляторных технологиях столь необходимых для хранения "зеленой" энергии. За последние 10 лет цены с рекордно высокого уровня в 80 тыс. долларов за тонну лития упали примерно до 23 тыс. долларов за тонну из-за сокращения продаж электромобилей в Китае.

Запасы лития в Боливии относятся к сфере национальной безопасности США. На конференции, состоявшейся в 2023 году, Лаура Ричардсон из SouthCom подчеркнула важность обеспечения производства лития в этом районе со ссылкой на конкуренцию между Китаем и Россией. Однако Боливия отвергла инициативу США в этом отношении, вместо этого став партнером КНР и РФ. Боливия заключила соглашения с китайскими и российскими компаниями, чтобы построить заводы по производству карбоната лития в Уюни и Койпасе, каждый мощностью 25 000 т в год. Российская Uranium One Group запустила пилотные проекты, ориентированные на устойчивость. Однако отношение Боливии остается осторожным, поскольку она ожидает, что инвесторы будут соблюдать ее правила и позволят госкомпании YLB взять на себя ответственность за стратегическое направление.

Национализировав производство лития, Боливия была ориентирована на направление доходов в инфраструктуру, здравоохранение и образование, таким образом пытаясь решить несколько структурных проблем.

Боливийский экономист Мартин Морейра выступает за сохранение суверенитета, а также за возможность создания долгосрочного экономического роста. Такой огромный запас лития может быть как преимуществом для страны, став для нее "новой нефтью", запасов которой хватит на тысячелетия.

Присоединение Боливии к модели устойчивого мирового подхода может послужить руководством для других богатых ресурсами стран, оказавшихся в схожих условиях глобального спроса, по мере углубления геополитического соперничества.

Ранее мы писали, что ученые разработали инновационную литий-серную батарею. По данным исследователей, новая технология позволяет аккумулятору сохранить 82% емкости даже после 1000 циклов заряда-разряда.