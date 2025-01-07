Енергетична пустеля — майбутнє людства, але Росія і Китай хочуть її "підірвати"

КНР і РФ пообіцяли Болівії побудувати заводи для виробництва літію для акумуляторів, тоді як США намагаються змагатися з ними в цій країні.

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Величезні солончаки в Болівії містять найбільші запаси літію на Землі для виробництва акумуляторів, що встановлюються на електромобілі. Зі зростанням попиту в усьому світі США, Китай і Росія борються за доступ до цього "білого золота". Однак Болівія прагне зберегти суверенітет, пише ecoticias.com.

Солончаки Уюні в Болівії, за оцінками, містять близько 23 млн т літію, який використовується в акумуляторних технологіях, таких необхідних для зберігання "зеленої" енергії. За останні 10 років ціни з рекордно високого рівня в 80 тис. доларів за тонну літію впали приблизно до 23 тис. доларів за тонну через скорочення продажів електромобілів у Китаї.

Запаси літію в Болівії належать до сфери національної безпеки США. На конференції, що відбулася 2023 року, Лаура Річардсон із SouthCom наголосила на важливості забезпечення виробництва літію в цьому районі з посиланням на конкуренцію між Китаєм і Росією. Однак Болівія відкинула ініціативу США щодо цього, натомість ставши партнером КНР і РФ. Болівія уклала угоди з китайськими та російськими компаніями, щоб побудувати заводи з виробництва карбонату літію в Уюні та Койпасі, кожен потужністю 25 000 т на рік. Російська Uranium One Group запустила пілотні проєкти, орієнтовані на стійкість. Однак ставлення Болівії залишається обережним, оскільки вона очікує, що інвестори дотримуватимуться її правил і дозволять держкомпанії YLB узяти на себе відповідальність за стратегічний напрямок.

Націоналізувавши виробництво літію, Болівія була орієнтована на спрямування доходів в інфраструктуру, охорону здоров'я та освіту, таким чином намагаючись розв'язати кілька структурних проблем.

Болівійський економіст Мартін Морейра виступає за збереження суверенітету, а також за можливість створення довгострокового економічного зростання. Такий величезний запас літію може бути як перевагою для країни, ставши для неї "новою нафтою", запасів якої вистачить на тисячоліття.

Приєднання Болівії до моделі сталого світового підходу може послужити керівництвом для інших багатих на ресурси країн, що опинилися в схожих умовах глобального попиту, у міру поглиблення геополітичного суперництва.

Раніше ми писали, що вчені розробили інноваційну літій-сірчану батарею. За даними дослідників, нова технологія дає змогу акумулятору зберегти 82% ємності навіть після 1000 циклів заряду-розряду.