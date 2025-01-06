Спалах нової "чуми" з Китаю: все що відомо про метапневмовірус людини

Спалах вірусу, що розпочався в Китаї, швидко привернув до себе увагу вчених і лікарів усього світу на тлі нещодавньої пандемії COVID-19. Однак не встигли вони зробити певні висновки, як хвороба почала поширюватися на інші країни.

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Зростання кількості випадків зараження новим китайським метапневмовірусом людини (HMPV) привернуло увагу світової громадськості, особливо тому, що він навіює спогади про попередній початок пандемії. Ситуація нещодавно набула вже глобальних масштабів, оскільки перший випадок зараження було зафіксовано і в Україні. Історія вірусу тягнеться на десятиліття назад, хоча вчені ще не можуть точно спрогнозувати те, як розвинеться його нова мутація, пише BW Health Care.

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Симптоми нового метапневмовірусу

Відкрита 2001 року голландськими дослідниками, метапневмовірусна інфекція насамперед вражає дихальну систему, проявляючи симптоми, схожі зі звичайною застудою або грипом. Вони включають кашель, лихоманку і закладеність носа, а важкі ускладнення, такі як бронхіт або пневмонія, спостерігаються у вразливих груп населення, таких як діти, літні люди і люди з ослабленою імунною системою. Інкубаційний період становить від 3 до 6 діб, а тривалість захворювання не перевищує 10 днів.

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Останні сплески метапневмовірусної інфекції особливо помітні серед дітей до 14 років, що призводить до переповненості лікарень у постраждалих районах. Зростання поширеності HMPV також збігається з іншими респіраторними інфекціями, включно з грипом А, Mycoplasma pneumoniae і залишковими випадками COVID-19, що посилює навантаження на системи охорони здоров'я країн. Холодний зимовий сезон, який загострює респіраторні захворювання, ще більше ускладнює ситуацію. Наразі метапневмовірусом в Україні заразилися 13 осіб, про що заявила лікарка-інфекціоністка, позаштатна спеціалістка Міністерства охорони здоров'я України з інфекційних хвороб Ольга Голубовська.

Як не заразитися метапневмовірусом

Вірус поширюється через дихальні шляхи, що підкреслює важливість вжиття профілактичних заходів, до яких люди звикли за час минулої пандемії. Докторка Джаялакшмі Т.К., старша консультантка з пульмонології в Apollo Hospitals Navi Mumbai, розповіла про такі важливі запобіжні заходи, як регулярне миття рук, уникнення дотиків до обличчя та дезінфекція поверхонь, що часто використовуються. Хоча вакцини або специфічного лікування від вірусу наразі не існує, ці прості гігієнічні практики залишаються вкрай важливими.

Лікарями також рекомендується соціальне дистанціювання та уникнення контактів із симптоматичними людьми. Взаємопов'язаний характер глобальної охорони здоров'я та поширення захворювань вимагає особливої пильності з боку держав. Доктор Джаялакшмі радить чиновникам уважно стежити за глобальними тенденціями, щоб запобігати будь-яким потенційним спалахам.

Підвищення обізнаності населення і дотримання правил гігієни, розроблених під час пандемії COVID-19, можуть послужити ефективними профілактичними заходами проти HMPV і подібних інфекцій, вважають лікарі. Вони також наголошують на ширших уроках, витягнутих із пандемії COVID-19, як-от важливість надійної готовності систем охорони здоров'я та фінансових систем держав.

Хто в зоні ризику нового вірусу з Китаю

Глобальні дослідження показали, що метапневмовірусна інфекція є основною причиною респіраторних інфекцій у дітей, поступаючись лише респіраторно-синцитіальному вірусу (RSV). До пандемії HMPV був причиною 6-8% госпіталізацій із гострими респіраторними захворюваннями серед педіатричного населення. Ця статистика показує значну і давню роль вірусу в громадській охороні здоров'я навіть за межами спалахів. Нещодавній сплеск метапневмовірусу в Китаї та його поява в Україні слугує нагадуванням про непередбачуваність інфекційних захворювань і необхідність колективної роботи держави та суспільства для уникнення погіршення загальної ситуації.

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