Нацькували самців на самок: учені розробили новий спосіб боротьби із заразними комарами

Безліч інфекцій, що переносяться комарами, робить їх одним із найнебезпечніших вогнищ захворювань, що мігрують, на планеті. Щоб вирішити цю проблему, вчені створили самців-мутантів, які в перспективі можуть скоротити їхню чисельність у рази.

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Дослідники з Центру передового досвіду в галузі синтетичної біології ARC при Університеті Маккуорі розробили новаторську генетичну стратегію біоконтролю під назвою Toxic Male Technique (TMT) для боротьби з комахами-шкідниками і хворобами, які переносять комарі. Цей інноваційний підхід передбачає генну інженерію самців комах для виробництва в їхній спермі специфічних для комах отруйних білків.

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Після спарювання, вироблені білки різко скорочують тривалість життя самок комах, досягаючи 60% і запобігаючи поширенню таких захворювань, як малярія, денге і Зіка. TMT являє собою потенційно революційну альтернативу традиційним пестицидам, заявили автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Communications.

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У міру того як зростає стійкість комах до інсектицидів і зберігається екологічна шкода від хімічних методів, біоконтроль стає дедалі привабливішим вирішенням проблеми для науки. На відміну від сучасних генетичних підходів, таких як метод стерильних комах (SIT), TMT скорочує популяцію самок, що переносять захворювання, швидше і з меншими витратами ресурсів.

Провідний дослідник, Семюел Біч, наголосив, що технологія націлена на швидкий і цілеспрямований вплив, який можна порівняти з пестицидами, але без супутнього екологічного збитку. Однією зі значних переваг TMT є її ефективність щодо життєвих циклів комарів. Самки комарів стають заразними всього через кілька днів після зараження вірусом, що дає короткий проміжок часу для переривання передачі захворювання.

Скорочуючи тривалість життя самок на 60-80%, TMT ефективно зупиняє поширення вірусу. Цей підхід ще більш перспективний для сільськогосподарських шкідників, у яких тривалість життя набагато більша, ніж у комарів, що дає змогу домогтися більшого ефекту в зниженні шкоди врожаю. Незважаючи на свій потенціал, існують проблеми з впровадженням такого методу.

Тонні Овалла з Med Biotech Laboratories наголошує на практичних проблемах, як-от масштабування випуску генетично модифікованих самців у великих регіонах, наприклад у Демократичній Республіці Конго, осередку малярії.

Крім того, перед широким впровадженням необхідно провести ретельні випробування на безпеку методу для людей, створити інфраструктуру для масового розведення та розробити нормативно-правову базу. Біч, однак, не втрачає оптимізму, прогнозуючи, що ТМТ може стати глобальним, стійким рішенням протягом кількох років.

Раніше Фокус писав про переваги комарів щодо запахів. Отримані результати дослідження дають змогу отримати нові відомості про стратегію полювання цих істот і можуть стати вирішальним фактором у нашій боротьбі з хворобами, що переносяться комарами.

Також Фокус писав про розробку захисту від комарів з ефективністю в 95%. Дослідження показує, що новий "захист від комарів" здатен працювати близько 8 годин і не шкодить людині.