Дізналися час захисту організму: створено новий спосіб визначення імунітету після вакцинації

Вакцинація є одним із найважливіших способів захисту населення від загроз глобальних пандемій, проте навіть такі ліки мають часові обмеження. Прагнучи точно підрахувати період їхнього захисту, вчені звернулися до аналізів крові та багато чого дізналися.

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Нещодавнє дослідження вчених з'ясувало, чому одні вакцини забезпечують тривалий захист, а інші вимагають частої ревакцинації. Тоді як вакцини від таких хвороб, як віспа і жовта лихоманка, спричиняють реакцію антитіл, що зберігається на все життя, інші вакцини, наприклад, від грипу або малярії, мають більш швидкоплинний ефект, пише Gavi.

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Ключ до розгадки довгостроковості імунітету від вакцин, можливо, криється в тому, як імунна реакція формується під впливом певних молекулярних процесів в організмі, і це відкриття може поліпшити майбутні конструкції ліків.

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Вакцини здебільшого працюють, піддаючи імунну систему впливу безпечних компонентів патогена, щоб навчити її розпізнавати та нейтралізувати реальні загрози надалі. Життєво важливою частиною цього захисного механізму є вироблення B-клітинами антитіл, які зв'язуються з патогенами, блокуючи інфекції та позначаючи їх для знищення.

Однак довговічність цієї імунної пам'яті значно варіюється залежно від вакцини — загадка, яку автор дослідження, професор Балі Пулендран зі Стенфордського університету називає "однією з великих таємниць вакцинології". Пулендран і його команда раніше виявили молекулярний "підпис" в імунних клітинах, званих плазмобластами, який передбачає силу реакції антитіл незабаром після вакцинації. Однак цей підпис не пояснював, чому деякі реакції тривають довше.

Використовуючи машинне навчання для аналізу зразків крові добровольців, які отримали вакцини проти грипу, дослідники виявили ще один молекулярний підпис, пов'язаний з більш тривалою відповіддю антитіл. Цей маркер, пов'язаний з РНК, виявленою в тромбоцитах і їхніх клітинах-попередниках у кістковому мозку, може впливати на виживання плазматичних клітин, що виробляють антитіла.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Immunology, поширило свої висновки на вакцини проти таких захворювань, як малярія, жовта лихоманка та COVID-19. Воно показало, що деякі вакцини сприяють створенню сприятливого клітинного середовища, що, можливо, збільшує тривалість життя плазматичних клітин.

Таке глибше розуміння може призвести до створення більш довговічних вакцин і персоналізованих графіків імунізації на основі простого аналізу крові після вакцинації, вважають автори. Однак експерти попереджають, що довговічність вакцин, імовірно, залежить від складних чинників, що виходять за рамки виявлених молекулярних ознак.

Проте потенціал "вакцинного чіпа", що дає змогу передбачити, кому може знадобитися ревакцинація, відкриває великі можливості для точної медицини. Такі дослідження демонструють зростаючий перетин імунології та обчислювального аналізу у вирішенні глобальних проблем охорони здоров'я і підвищення рівня комфорту людей, які звертаються по лікарську допомогу.

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