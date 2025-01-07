Узнали время защиты организма: создан новый способ определения иммунитета после вакцинации

Вакцинация является одним из важнейших способов защиты населения от угроз глобальных пандемий, однако даже у таких лекарств есть временные ограничения. Стремясь точно подсчитать период их защиты, ученые обратились к анализам крови и многое узнали.

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Недавнее исследование ученых выяснило, почему одни вакцины обеспечивают длительную защиту, а другие требуют частой ревакцинации. В то время как вакцины от таких болезней, как оспа и желтая лихорадка, вызывают реакцию антител, которая сохраняется на всю жизнь, другие вакцины, например от гриппа или малярии, оказывают более быстротечный эффект, пишет Gavi.

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Ключ к разгадке долгосрочности иммунитета от вакцин, возможно, кроется в том, как иммунная реакция формируется под воздействием определенных молекулярных процессов в организме, и это открытие может улучшить будущие конструкции лекарств.

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Вакцины в основном работают, подвергая иммунную систему воздействию неопасных компонентов патогена, чтобы научить ее распознавать и нейтрализовать реальные угрозы в дальнейшем. Жизненно важной частью этого защитного механизма является выработка B-клетками антител, которые связываются с патогенами, блокируя инфекции и помечая их для уничтожения.

Однако долговечность этой иммунной памяти значительно варьируется в зависимости от вакцины — загадка, которую автор исследования, профессор Бали Пулендран из Стэнфордского университета называет "одной из великих тайн вакцинологии". Пулендран и его команда ранее выявили молекулярную "подпись" в иммунных клетках, называемых плазмобластами, которая предсказывает силу реакции антител вскоре после вакцинации. Однако эта подпись не объясняла, почему некоторые реакции длятся дольше.

Используя машинное обучение для анализа образцов крови добровольцев, получивших вакцины против гриппа, исследователи обнаружили еще одну молекулярную подпись, связанную с более длительным ответом антител. Этот маркер, связанный с РНК, обнаруженной в тромбоцитах и их клетках-предшественниках в костном мозге, может влиять на выживание плазматических клеток, вырабатывающих антитела.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Immunology, распространило свои выводы на вакцины против таких заболеваний, как малярия, желтая лихорадка и COVID-19. Оно показало, что некоторые вакцины способствуют созданию благоприятной клеточной среды, что, возможно, увеличивает продолжительность жизни плазматических клеток.

Такое более глубокое понимание может привести к созданию более долговечных вакцин и персонализированных графиков иммунизации на основе простого анализа крови после вакцинации, считают авторы. Однако эксперты предупреждают, что долговечность вакцин, вероятно, зависит от сложных факторов, выходящих за рамки выявленных молекулярных признаков.

Тем не менее, потенциал "вакцинного чипа", позволяющего предсказать, кому может понадобиться ревакцинация, открывает большие возможности для точной медицины. Подобные исследования демонстрируют растущее пересечение иммунологии и вычислительного анализа в решении глобальных проблем здравоохранения и повышения уровня комфорта людей, обращающихся за врачебной помощью.

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