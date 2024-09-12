Ризик пошкодження розуму зріс на 213%: учені виявили страшні наслідки лихоманки денге

З приходом глобального потепління світом почала поширюватися ціла низка небезпечних хвороб, одна з яких — лихоманка денге, яку переносять комарі. Нещодавно вчені з'ясували, що навіть після одужання від неї, люди ризикують розвитком серйозних ускладнень.

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Недавнє дослідження, проведене під керівництвом Наньянського технологічного університету Сінгапуру (NTU), засвідчило, що люди, які одужали від лихоманки денге, частіше стикаються з довгостроковими ускладненнями здоров'я за рік після одужання, ніж ті, хто перехворів на COVID-19. Хвороба продовжує накладати відбиток на здоров'я і життя людей, які перехворіли на неї, через довгий час, пише LabOnline.

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У дослідженні, опублікованому в Journal of Travel Medicine, було вивчено історії хвороби 11 707 пацієнтів із лихоманкою денге та 1 248 326 пацієнтів із COVID-19 у Сінгапурі, включно з випадками зараження варіантами Delta і Omicron у період із липня 2021 р. до жовтня 2022 р. Метою дослідження було виявити нові проблеми зі здоров'ям, пов'язані із серцево-судинною, неврологічною й імунною системами, які виникли між 31 і 300 днями після зараження.

Ця наукова робота є першою у своєму роді, що порівнює довгострокові ризики, пов'язані з одужанням від денге і COVID-19. Результати засвідчили, що в тих, хто перехворів на лихоманку, значно вищим був ризик розвитку ускладнень. Зокрема, ризик виникнення проблем із серцем збільшувався на 55%, імовірність розвитку розладів розуму або пам'яті — на 213%, а ризик розвитку рухових розладів — на 198% порівняно з тими, хто одужав від COVID-19.

Доцент Лім Цзюе Тао з Медичної школи Лі Конг Чіан при NTU, який очолив дослідження, наголосив на важливості дослідження у зв'язку з розширенням географічного ареалу поширення денге внаслідок зміни клімату. Денге, широко поширене трансмісивне захворювання, може значно збільшити навантаження на системи охорони здоров'я через довгострокові ускладнення, які воно може спричинити, як для людини, так і для держави.

Хоча дослідження дає важливі відомості про його наслідки, воно також має і свої обмеження. До нього увійшли лише дорослі віком 18 років і старші, що означає, що отримані результати не можна поширити на дітей. Крім того, у дослідженні не враховуються індивідуальні відмінності у сприйнятливості до COVID-19 і денге, на які можуть впливати генетичні, поведінкові або екологічні чинники.

Однак на важливості дослідження наголосив професор Квок Кін-он з Китайського університету Гонконгу, який зазначив, що воно пропонує перше комплексне порівняння проблем зі здоров'ям після одужання між пацієнтами з денге та COVID-19. Він наголосив на необхідності підвищення пильності та цілеспрямованих заходів для тих, хто одужує після денге, щоб пом'якшити довгострокові наслідки для їхнього здоров'я. У майбутньому дослідники планують вивчити ризик довгострокових ускладнень за різних серотипів денге й оцінити економічні витрати, пов'язані з цими проблемами зі здоров'ям, які належить узяти на себе не одній державі.

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Також Фокус писав про переваги комарів щодо запахів. Отримані результати дослідження дають змогу отримати нові відомості про стратегію полювання цих істот і можуть стати вирішальним фактором у нашій боротьбі з хворобами, що переносяться комарами.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.