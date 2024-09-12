Риск повреждения рассудка вырос на 213%: ученые обнаружили страшные последствия лихорадки денге

С приходом глобального потепления по миру начал распространяться целый ряд опасных болезней, одна из которых — лихорадка денге, переносимая комарами. Недавно ученые выяснили, что даже после излечения от нее, люди рискуют развитием серьезных осложнений.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством Наньянского технологического университета Сингапура (NTU), показало, что люди, выздоровевшие от лихорадки денге, чаще сталкиваются с долгосрочными осложнениями здоровья через год после выздоровления, чем те, кто переболел COVID-19. Болезнь продолжает накладывать отпечаток на здоровье и жизнь переболевших ею людей спустя долгое время, пишет LabOnline.

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В исследовании, опубликованном в Journal of Travel Medicine, были изучены истории болезни 11 707 пациентов с лихорадкой денге и 1 248 326 пациентов с COVID-19 в Сингапуре, включая случаи заражения вариантами Delta и Omicron в период с июля 2021 г. по октябрь 2022 г. Целью исследования было выявить новые проблемы со здоровьем, связанные с сердечно-сосудистой, неврологической и иммунной системами, которые возникли между 31 и 300 днями после заражения.

Данная научная работа является первой в своем роде, сравнивающей долгосрочные риски, связанные с выздоровлением от денге и COVID-19. Результаты показали, что у тех, кто переболел лихорадкой, значительно выше был риск развития осложнений. В частности, риск возникновения проблем с сердцем увеличивался на 55%, вероятность развития расстройств рассудка или памяти — на 213%, а риск развития двигательных расстройств — на 198% по сравнению с теми, кто выздоровел от COVID-19.

Доцент Лим Цзюэ Тао из Медицинской школы Ли Конг Чиан при NTU, возглавивший исследование, отметил важность исследования в связи с расширением географического ареала распространения денге в результате изменения климата. Денге, широко распространенное трансмиссивное заболевание, может значительно увеличить нагрузку на системы здравоохранения из-за долгосрочных осложнений, которые оно может вызвать, как для человека, так и для государства.

Хотя исследование дает важные сведения о его последствиях, оно также имеет и свои ограничения. В него вошли только взрослые в возрасте 18 лет и старше, что означает, что полученные результаты нельзя распространить на детей. Кроме того, в исследовании не учитываются индивидуальные различия в восприимчивости к COVID-19 и денге, на которые могут влиять генетические, поведенческие или экологические факторы.

Однако важность исследования подчеркнул профессор Квок Кин-он из Китайского университета Гонконга, который отметил, что оно предлагает первое комплексное сравнение проблем со здоровьем после выздоровления между пациентами с денге и COVID-19. Он подчеркнул необходимость повышения бдительности и целенаправленных мероприятий для выздоравливающих после денге, чтобы смягчить долгосрочные последствия для их здоровья. В будущем исследователи планируют изучить риск долгосрочных осложнений при различных серотипах денге и оценить экономические затраты, связанные с этими проблемами со здоровьем, которые предстоит взять на себя не одному государству.

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Также Фокус писал о предпочтениях комаров в отношении запахов. Полученные результаты исследования позволяют получить новые сведения о стратегии охоты этих существ и могут стать решающим фактором в нашей борьбе с болезнями, переносимыми комарами.

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