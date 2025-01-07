Пташиний грип убив людину у США: чи варто побоюватися іншим країнам, розповіли лікарі

У США зафіксували перший випадок смерті людини від пташиного грипу. Велика поширеність вірусу в усьому світі та його мутації, що загрожують перекинутися на людей, змушують наукову спільноту із занепокоєнням стежити за розвитком ситуації.

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Смертельний випадок вірусу пташиного грипу H5N1 було підтверджено в Луїзіані, що стало першим випадком смерті людини, пов'язаним із цим вірусом у Сполучених Штатах. Представники охорони здоров'я повідомили, що померлий, чоловік старший за 65 років з уже наявними захворюваннями, заразився вірусом під час контакту з домашньою птицею. Тепер, коли вірус отримав свою першу людську жертву, лікарі обговорюють можливість перегляду всієї серйозності можливої пандемії, пише The Age.

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Штам H5N1 становив серйозну загрозу для дикої природи з моменту своєї появи у 2021 році, спричиняючи численні випадки загибелі птахів і ссавців по всьому світу. Хоча передача вірусу від людини до людини залишається малоймовірною, експерти попереджають, що нещодавні мутації вірусу можуть підвищити його інфекційний потенціал.

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Перші дзвіночки наближення пандемії: вірус пташиного грипу небезпечно мутував

Геномний аналіз випадку в Луїзіані, опублікований CDC, виявив тривожні мутації, що свідчать про підвищену здатність вірусу зв'язуватися з клітинами верхніх дихальних шляхів людини. Аналогічну мутацію було виявлено в критичній ситуації з 13-річною дівчинкою в Британській Колумбії, Канада, у листопаді минулого року. Дитина, яка страждала на важку дихальну недостатність, потребувала тривалої кисневої підтримки, але в підсумку одужала.

Однак ці мутації, мабуть, виникли після зараження, що дає певну впевненість у тому, що ці адаптації не циркулюють широко в популяціях птахів. Адаптація ж штаму H5N1 до людини стикається з численними генетичними перешкодами. За словами доктора Френка Вонга з Австралійського центру із забезпечення готовності до захворювань CSIRO, вірус має зазнати значних мутацій, щоб процвітати при температурі людського тіла, ефективно передаватися через аерозолі та закріпитися на специфічних для людини клітинних рецепторах.

Хоча такі мутації теоретично можливі, вони погіршать здатність вірусу заражати птахів, що знизить імовірність їхньої одночасної появи в природі. Незважаючи на ці перешкоди, масштаби впливу H5N1 на тварин викликають побоювання. З 2021 року цей штам знищив безліч видів диких тварин, включно з тиграми, які перебувають під загрозою зникнення, і великі популяції птахів. Тривожний спалах у стадах великої рогатої худоби в США також показав здатність вірусу переходити від одного виду до іншого, що потенційно може сприяти адаптивним для людини мутаціям.

Експерти наголошують на важливості пильності, особливо в таких регіонах, які загалом залишаються неушкодженими, але неминуче зазнають впливу вірусу. Заходи готовності включають запаси вакцин і противірусних препаратів, посилені науковим моніторингом з моменту першого виявлення вірусу ще 1997 року. З огляду на історичний рівень смертності серед людей, що перевищує 50% у задокументованих випадках, ставки високі. Однак доктор Вонг стверджує, що, хоча пильність вкрай важлива, нинішні мутації поки що не призвели до істотної зміни загального ризику пандемії.

Раніше Фокус писав про те, що пташиний грип уже далеко не тільки пташиний. Він дістався до норок і морських левів.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.