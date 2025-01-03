Экологи одобрили: в США строят дорогу из радиоактивных отходов

Во Флориде собираются построить дорогу из радиоактивного фосфогипса. Агентство по охране окружающей среды США ЕРА одобрило проект.

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В США начали реализацию необычного проекта. Там строят экспериментальную дорогу из радиоактивных отходов. Об этом рассказывает сайт Carscoops.

Новая дорога появится в штате Флорида — ее проложат на частной территории компании Mosaic Fertilizer, которая производит фосфатные удобрения. Отходы производства и будут использовать в строительстве.

"Подушку" дороги изготовят из фосфогипса, который содержит радий Фото: EPA

Если точнее, то речь идет о фосфогипсе. Он содержит радий, который при распаде выделяет радиоактивный газ радон — опасный канцероген.

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Конечно, такой проект вызвал возмущение у местных жителей. Впрочем, американское Агентство по охране окружающей среды (ЕРА) одобрило строительство.

Разработчики дороги объясняют, что фосфогипс будут использовать только для "подушки" (вместо щебня). Ее покроют слоем асфальта толщиной 10 см, то есть люди или транспорт не будут контактировать с радиоактивным материалом.

К тому же, не вся двухполосная дорога будет иметь "подушку" из фосфогипса. Он будет содержаться в четырех секциях длиной 225 м каждая. Еще четыре секции длиной 135 м каждая не будут содержать опасный материал.

Из фосфогипса планируют изготовить отдельные секции дороги Фото: EPA

Впрочем, даже такая конструкция вызывает вопросы, ведь существует риск, что радиоактивные вещества могут попасть в грунтовые воды. Зато разработчики проекта обещают пробурить 24 скважины для мониторинга качества воды.

В США давно идет дискуссия относительно использования фосфогипса при строительстве дорог. В 2020 году администрация Дональда Трампа разрешила его использование, однако во время президентства Джо Байдена это разрешение отменили.

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