Платные дороги в Украине: где они появятся и сколько будет стоить проезд
Платные дороги в Украине планируют строить на направлениях с интенсивным трафиком. Они станут альтернативой существующим трассам.
В Кабинете министров Украины снова рассматривают возможность строительства в Украине платных дорог. Заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач отметил, что сейчас изучают шесть направлений, где могут построить такие магистрали. Фокус расскажет, когда и где могут появиться платные трассы в Украине
Дискуссии о платных дорогах в Украине ведутся на протяжении последнего десятилетия. Их появление является одним из условий евроинтеграции, поэтому обсуждение этой темы активизировалось после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.
Где могут появиться платные дороги в Украине
По словам народного депутата Сергея Крейденко, сейчас рассматривается возможность построить первые платные дороги в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. Представители власти и консультанты из ЕС измеряют интенсивность дорожного движения на перспективных направлениях. Первые подобные трассы могут построить через несколько лет.
Платные дороги являются коммерческими проектами, которые должны быть рентабельными. Чтобы инвестиции окупились, необходимо, чтобы трафик на этих магистралях был интенсивным — минимум 18 000 авто в сутки. Конечно, выгоднее строить такие трассы на транспортных коридорах, где, прежде всего, курсирует немало грузовых автомобилей.
Представители власти и эксперты в разные годы назвали целый ряд направлений, где могут построить платные трассы. Самым перспективным считается маршрут от пункта пропуска "Краковец" (на границе с Польшей) до Львова с возможным продолжением до города Броды в Ровенской области. В последнем случае его длина составит 280 км.
Также есть планы построить платную магистраль от Киева до Белой Церкви (параллельно трассе Киев-Одесса). В 2019 году тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что вместе со Всемирным банком было инициировано исследование целесообразности строительства платных дорог на участках Львов–Краковец и Киев–Одесса, а также Львов–Стрый и Львов–Тернополь.
Кроме того, в разные годы называли такие потенциальные направления строительства платных трасс:
- Киев–Житомир–Ровно;
- Борисполь–Полтава;
- Харьков–Днепр–Запорожье;
- Херсон–Николаев;
- Днепр–Кривой Рог–Николаев.
- Ягодин–Ковель–Луцк;
- Львов–Мукачево.
Сколько будет стоить проезд по платным дорогам в Украине
Платные дороги в Украине планируют строить на условиях концессии, то есть инвестор будет вкладывать свои средства в проект, а затем трассу будут передавать ему во временное пользование и именно ему будут поступать средства, уплаченные водителями за проезд по магистрали.
Впрочем, тарифы за проезд по платным дорогам будет устанавливать не инвестор, а правительство. Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно передачи полномочий по нормативному регулированию ценообразования в области строительства автомобильных дорог общего пользования", Кабинет Министров объявляет концессионный конкурс и определяет параметры дороги, ее стоимость и срок концессии.
В начале 2022 года первым заместителем главы Укравтодора Андреем Ивко была озвучена цифра в 8 евроцентов за километр, что по нынешнему курсу НБУ составляет примерно 3,5 гривны.
Стоит отметить, что платные трассы не могут полностью заменить бесплатные дороги — законодательство это запрещает. Они должны стать более современной и комфортной альтернативой существующим дорогам.
Кстати, с 2025 года на украинских дорогах начнут устанавливать светофоры нового образца.
Также Фокус рассказывал, что в Украине хотят ввести новый дорожный знак.