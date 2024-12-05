Платные дороги в Украине: где они появятся и сколько будет стоить проезд

Платные дороги в Украине планируют строить на направлениях с интенсивным трафиком. Они станут альтернативой существующим трассам.

В Кабинете министров Украины снова рассматривают возможность строительства в Украине платных дорог. Заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач отметил, что сейчас изучают шесть направлений, где могут построить такие магистрали. Фокус расскажет, когда и где могут появиться платные трассы в Украине

Дискуссии о платных дорогах в Украине ведутся на протяжении последнего десятилетия. Их появление является одним из условий евроинтеграции, поэтому обсуждение этой темы активизировалось после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Где могут появиться платные дороги в Украине

По словам народного депутата Сергея Крейденко, сейчас рассматривается возможность построить первые платные дороги в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областях. Представители власти и консультанты из ЕС измеряют интенсивность дорожного движения на перспективных направлениях. Первые подобные трассы могут построить через несколько лет.

Платные дороги стоит строить на загруженных направлениях Фото: РБК

Платные дороги являются коммерческими проектами, которые должны быть рентабельными. Чтобы инвестиции окупились, необходимо, чтобы трафик на этих магистралях был интенсивным — минимум 18 000 авто в сутки. Конечно, выгоднее строить такие трассы на транспортных коридорах, где, прежде всего, курсирует немало грузовых автомобилей.

Представители власти и эксперты в разные годы назвали целый ряд направлений, где могут построить платные трассы. Самым перспективным считается маршрут от пункта пропуска "Краковец" (на границе с Польшей) до Львова с возможным продолжением до города Броды в Ровенской области. В последнем случае его длина составит 280 км.

Также есть планы построить платную магистраль от Киева до Белой Церкви (параллельно трассе Киев-Одесса). В 2019 году тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что вместе со Всемирным банком было инициировано исследование целесообразности строительства платных дорог на участках Львов–Краковец и Киев–Одесса, а также Львов–Стрый и Львов–Тернополь.

Кроме того, в разные годы называли такие потенциальные направления строительства платных трасс:

Киев–Житомир–Ровно;

Борисполь–Полтава;

Харьков–Днепр–Запорожье;

Херсон–Николаев;

Днепр–Кривой Рог–Николаев.

Ягодин–Ковель–Луцк;

Львов–Мукачево.

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Сколько будет стоить проезд по платным дорогам в Украине

Платные дороги в Украине планируют строить на условиях концессии, то есть инвестор будет вкладывать свои средства в проект, а затем трассу будут передавать ему во временное пользование и именно ему будут поступать средства, уплаченные водителями за проезд по магистрали.

Впрочем, тарифы за проезд по платным дорогам будет устанавливать не инвестор, а правительство. Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно передачи полномочий по нормативному регулированию ценообразования в области строительства автомобильных дорог общего пользования", Кабинет Министров объявляет концессионный конкурс и определяет параметры дороги, ее стоимость и срок концессии.

В начале 2022 года первым заместителем главы Укравтодора Андреем Ивко была озвучена цифра в 8 евроцентов за километр, что по нынешнему курсу НБУ составляет примерно 3,5 гривны.

Стоит отметить, что платные трассы не могут полностью заменить бесплатные дороги — законодательство это запрещает. Они должны стать более современной и комфортной альтернативой существующим дорогам.

Кстати, с 2025 года на украинских дорогах начнут устанавливать светофоры нового образца.

Также Фокус рассказывал, что в Украине хотят ввести новый дорожный знак.