Платні дороги в Україні: де вони з'являться і скільки коштуватиме проїзд

Платні дороги в Україні планують будувати на напрямках з інтенсивним трафіком. Вони стануть альтернативою наявним трасам.

У Кабінеті міністрів України знову розглядають можливість будівництва в Україні платних доріг. Заступник міністра розвитку громад і територій України Сергій Деркач зазначив, що наразі вивчають шість напрямків, де можуть збудувати такі магістралі. Фокус розповість, коли і де можуть з’явитися платні траси в Україні.

Дискусії про платні дороги в Україні точаться упродовж останнього десятиліття. Їх поява є однією з умов євроінтеграції, тому обговорення цієї теми активізувалося після підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Де можуть з’явитися платні дороги в Україні

За словами народного депутата Сергія Крейденка, наразі розглядається можливість побудувати перші платні дороги в Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській та Полтавській областях. Представники влади та консультанти з ЄС вимірюють інтенсивність дорожнього руху на перспективних напрямках. Перші подібні траси можуть збудувати за кілька років.

Платні дороги варто будувати на завантажених напрямках Фото: РБК

Платні дороги є комерційними проєктами, які повинні бути рентабельними. Щоб інвестиції окупилися, необхідно, аби трафік на цих магістралях був інтенсивним — мінімум 18 000 авто на добу. Звісно, вигідніше будувати такі траси на транспортних коридорах, де передусім курсує чимало вантажних автомобілів.

Представники влади та експерти в різні роки назвали цілу низку напрямків, де можуть збудувати платні траси. Найперспективнішим вважається маршрут від пункту пропуску "Краковець" (на кордоні з Польщею) до Львова із можливим продовженням до міста Броди в Рівненській області. В останньому випадку його довжина складе 280 км.

Також є плани збудувати платну магістраль від Києва до Білої Церкви (паралельно трасі Київ–Одеса). У 2019 році тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що разом із Всесвітнім банком було ініційоване дослідження доцільності будівництва платних доріг на ділянках Львів-Краковець та Київ–Одеса, а також Львів–Стрий та Львів–Тернопіль.

Крім того, в різні роки називали такі потенційні напрямки будівництва платних трас:

Київ–Житомир–Рівне;

Бориспіль–Полтава;

Харків–Дніпро–Запоріжжя;

Херсон–Миколаїв;

Дніпро–Кривий Ріг–Миколаїв.

Ягодин–Ковель–Луцьк;

Львів–Мукачево.

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Скільки коштуватиме проїзд платними дорогами в Україні

Платні дороги в Україні планують будувати на умовах концесії, тобто інвестор вкладатиме свої кошти в проєкт, а потім трасу передаватимуть йому в тимчасове користування і саме йому надходитимуть кошти, сплачені водіями за проїзд по магістралі.

Утім, тарифи за проїзд платними дорогами встановлюватиме не інвестор, а уряд. Згідно закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо передавання повноважень з нормативного регулювання ціноутворення у галузі будівництва автомобільних доріг загального користування", Кабінет Міністрів оголошує концесійний конкурс і визначає параметри дороги, її вартість та строк концесії.

На початку 2022 року першим заступником голови Укравтодору Андрієм Івко була озвучена цифра у 8 євроцентів за кілометр, що за нинішнім курсом НБУ становить приблизно 3,5 гривні.

Варто зазначити, що платні траси не можуть повністю замінити безкоштовні дороги — законодавство це забороняє. Вони повинні стати сучаснішою та комфортнішою альтернативою наявним шляхам.

До речі, із 2025 року на українських дорогах почнуть встановлювати світлофори нового зразка.

Також Фокус розповідав, що в Україні хочуть запровадити новий дорожній знак.