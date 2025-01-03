Екологи схвалили: у США будують дорогу із радіоактивних відходів

У Флориді збираються збудувати дорогу із радіоактивного фосфогіпсу. Агентство з охорони довкілля США ЕРА схвалило проєкт.

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У США почали реалізацію незвичного проєкту. Там будують експериментальну дорогу з радіоактивних відходів. Про це розповідає сайт Carscoops.

Нова дорога з’явиться у штаті Флорида – її прокладуть на приватній території компанії Mosaic Fertilizer, яка виробляє фосфатні добрива. Відходи виробництва і використовуватимуть у будівництві.

"Подушку" дороги виготовлять із фосфогіпсу, який містить радій Фото: EPA

Якщо точніше, то мова йде про фосфогіпс. Він містить радій, який при розпаді виділяє радіоактивний газ радон – небезпечний канцероген.

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Звісно, такий проєкт викликав обурення у місцевих жителів. Утім, американське Агентство з охорони довкілля (ЕРА) схвалило будівництво.

Розробники дороги пояснюють, що фосфогіпс використовуватимуть лише для "подушки" (замість щебеню). Її покриють шаром асфальту товщиною 10 см, тобто люди чи транспорт не контактуватимуть із радіоактивним матеріалом.

До того ж, не вся двосмугова дорога матиме "подушку" з фосфогіпсу. Він міститиметься у чотирьох секціях довжиною 225 м кожна. Ще чотири секції завдовжки 135 м кожна не міститимуть небезпечний матеріал.

Із фосфогіпсу планують виготовити окремі секції дороги Фото: EPA

Утім, навіть така конструкція викликає запитання, адже існує ризик, що радіоактивні речовини можуть потрапити до ґрунтових вод. Натомість розробники проєкту обіцяють пробурити 24 свердловини для моніторингу якості води.

У США давно точиться дискусія щодо використання фосфогіпсу при будівництві доріг. У 2020 році адміністрація Дональда Трампа дозволила його використання, проте під час президентства Джо Байдена цей дозвіл скасували.

До речі, з 1 січня 2025 року в Україні набули чинності екологічні норми Євро-6.

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