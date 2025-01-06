Австралийка 33 года ест только фрукты: как она себя чувствует и что делает (фото, видео)

Чтобы сидеть на странной диете, следует утром выпивать два стакана свежего апельсинового сока, а затем съедать полные тарелки сезонных фруктов, советует австралийка Эн Осборн. Женщина в 58 лет пробегает по 50 км ежедневно.

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Австралийка Эн Осборн с 25-летнего возраста ест только фрукты, отказавшись от всех других продуктов. При этом она родила и вырастила двух здоровых детей и чувствует себя энергичной в 58-летнем возрасте. О странной диете Осборн и о ее самочувствии после десятилетий фрукторианства рассказало издание New York Post.

Странная диета — Энн Осборн о фрукторианстве

На портале рассказали об австралийке Эн Осборн. Женщине 58 лет и она уже 33 года подряд ест только фрукты — то есть является фрукторианкой. Отдельно отмечается, что никаких других продуктов в рационе нет — ни овощей, ни мяса, ни углеводов, ни молока. По словам Эн, фрукторианством она заинтересовалась в 90-х гг., когда еще жила в Британии и познакомилась с местным сторонником фруктовой диеты Дэвидом Шелли. Вид и состояние здоровья Дэвида поражал, поэтому женщина решила изменить рацион. Сначала Эн стала веганкой, затем — фукторианкой, говорится в статье. Примечательно то, что в то время она была беременна, но чувствовала себя хорошо.

"В то время я была беременна своим старшим сыном, поэтому постепенно перешла со стандартной диеты на общую веганскую диету и, в конце концов, на фруктовую. В течение следующего года я постепенно ела больше фруктов и меньше вареной веганской пищи, пока не села на 100% сырую фруктовую диету", — сказала Эн журналистам.

С 2003 года Энн живет в Австралии и уже 33 года подряд ест только фрукты и "не оглядывается назад". Также женщина заверила, что анализы крови у нее отличные, нормальный уровень холестерина, есть полно энергии, которой хватает на ежедневную пробежку в 50 км, травмы быстро заживают, нет анемии, хорошо растут волосы и ногти.

Странная диета — как питаться только фруктами

Энн рассказала основные детали диеты из фруктов:

употребляет фрукты, которые растут в местности, где она живет;

один прием пищи состоит из одного вида фруктов. Причина такого решения — "легче для ее пищеварительной системы";

утром пьет два стакана свежевыжатого апельсинового сока;

завтрак — любые сезонные фрукты. Например, черника, папайя, дыня и арбуз;

обед — два-три авокадо, которые "добавляют в рацион хороший уровень макро- и микроэлементов";

ужин — еще одна большая тарелка одного вида фруктов.

На праздники, например, Рождество или день рождения, австралийка не отказывается от странной диеты, говорится в статье. Вместо этого она делает особый сырой пирог. Состав пирога — органические сухофрукты и орехи, рожковое дерево, кокосовый орех и апельсиновый сок.

В завершение издание предупредило, что врачи имеют определенные предостережения относительно фрукторианства. Например, исследования Кливлендской клиники показали, что такой вид диеты содержит много сахара и поэтому может быть опасным при диабете, болезни поджелудочной железы и почек. Кроме того, специалисты сомневаются, что такое питание даст организму достаточное количество витамина В12, кальция, витамина D, йода и омега-3 жирных кислот.

Отметим, в начале 2024 года издание ScienceAlert рассказало о странной диете, которая может привести к омоложению организма. Исследователи выяснили, что неполное голодание, то есть рацион, похожий на пост, улучшает здоровье и улучшает работу клеток.

Напоминаем, ранее Фокус писал о японской диете, которая, вероятно, дает возможность похудеть на 8 кг в течение двух недель.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.