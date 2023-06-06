Похудеть на 8 кг за две недели. Что можно есть на японской диете?

Японская диета считается одной из самых здоровых в мире, и она далека от того списка продуктов, который обещает вам быструю потерю веса.

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В Японии люди живут дольше во многом из-за рациона питания. Учитывая нашу склонность к быстрому и легкому фастфуду, неудивительно, что диета, основанная на здоровом питании, а не просто на вкусе, может значительно улучшить продолжительность жизни и нормализовать вес. Если вы собираетесь практиковать японскую систему питания, узнайте, какие продукты в нее входят и как они влияют на ваше здоровье? Об этом пишет realbuzz.com.

Рыба в рационе

Думая о японской кухне, вы вероятнее всего подумаете о суши и представили сырую рыбу на рисе (традиционно "суши" означает рис с уксусом). Таким образом, очевидно, что мы тесно связываем японскую диету с употреблением рыбы, причем в больших количествах. Рыба является отличным источником омега-3 жирных кислот, которые известны своими полезными свойствами для здоровья сердца и даже стимуляторами работы мозга. В японской диете рыба составляет основу рациона.

Минимум красного мяса

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В Японии практически не употребляют красное мясо, основа их рациона – рис и рыба. Красное мясо содержит насыщенные жиры, которые при чрезмерном употреблении могут закупорить артерии и привести к ожирению и сердечным заболеваниям. Так что ешьте больше лосося, скумбрии, сардин, сельди и избегайте красного мяса и потенциального сердечного приступа. В японской диете из красного мяса разрешена говядина, но не часто и в небольших количествах.

Соевые продукты

Как и рыба, соевые продукты, например тофу, также являются отличным источником белка. Соевые продукты полезнее, чем красное мясо или даже молочные продукты, поскольку они содержат в минимальных количествах или совсем не содержат насыщенных жиров. Соевые продукты помогают уменьшить сердечные заболевания и снизить кровяное давление. Являясь основной частью японской диеты, соевые продукты отлично помогают снизить уровень холестерина и являются полезным дополнением к здоровому питанию.

Большое количество риса

Японцы потребляют рис в огромных количествах, настолько, что его подают практически с каждым приемом пищи, включая завтрак. Как углевод с низким содержанием жира, рис отлично насыщает, поэтому остается меньше места для продуктов, которые вызывают ожирение и закупорку артерий. Улучшить свое здоровье и повлиять на лишний вес можно больше, если заменить белый рис на коричневый.

Соба

Японская лапша соба является основным продуктом питания нации и изготавливается из гречневой муки, которая помогает процессу пищеварения. Лапша соба считается значительно более здоровой, так как содержит большое количество клетчатки, которая помогает выводить холестерин, а также способствуют регулярному опорожнению кишечника.

Большое количество овощей

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Японцы потребляют большое количество овощей, и нередко на завтрак едят овощной суп или даже салат! Японская диета имеет преимущество перед западной диетой благодаря высокому потреблению крестоцветных овощей, таких как белокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста, пекинская капуста, цветная капуста, листовая капуста и кресс-салат. Эти овощи богатые витамином С и клетчаткой, также они обладают мощными противораковыми свойствами. Способы приготовления овощей включают их легкое приготовление на пару или обжаривание, что помогает сохранить максимум питательных веществ.

Чай

Японский зеленый чай настолько полезен для здоровья, что его обязательно нужно пить всем! Считается, что зеленый чай помогает регулировать кровяное давление, снижает уровень сахара в крови, укрепляет иммунную систему, снижает уровень холестерина, замедляет процесс старения, а исследования даже показали, что зеленый чай может быть эффективным средством для предотвращения рака. Это уже напоминает эликсир жизни!

Здоровые десерты

Японцам нравятся некоторые западные десерты, такие как мороженое или пирожные, но они скорее подадут несколько сезонных фруктов, разложенных на тарелке, чем липкий пудинг из ириски. Даже когда в японском меню и есть привычные нам десерты в западном стиле, размеры порций будут значительно меньше.

Небольшие порции еды

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Порции еды в Японии на порядок меньше, что снижает вероятность переедания. Западные посетители Японии обнаружат, что питаясь вне дома, они будут оставаться немного голодными, так как их порции будут примерно вдвое меньше того, к чему они привыкли. Такой подход позволяет сохранить здоровье и предотвращает появление лишнего веса.

Плюсы японской диеты

Японская диета имеет неоспоримые преимущества для здоровья, благодаря которым вы будете жить дольше, выглядеть стройнее, возможно, моложе и в целом быть намного здоровее. Добавив в свой рацион большое количество рыбы, риса (предпочтительно коричневого) и овощей, а также сократив потребление красного мяса и обработанных пищевых продуктов, вы можете кардинально изменить свой рацион и здоровье. Ну и конечно же результатом такого питания станет стройная спортивная фигура!

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.