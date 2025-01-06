Австралійка 33 роки їсть лише фрукти: як вона почувається та що робить (фото, відео)

Щоб сидіти на дивній дієті, слід зранку випивати дві склянки свіжого апельсинового соку, а потім з'їдати повні тарілки сезонних фруктів, радить австралійка Ен Осборн. Жінка у 58 років пробігає по 50 км щодня.

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Австралійка Ен Осборн з 25-річного віку їсть лише фрукти, відмовившись від усіх інших продуктів. При цьому вона народила та виростила двох здорових дітей і почувається енергійною у 58-річному віці. Про дивну дієту Осборн та про її самопочуття після десятиліть фрукторіанства розповіло видання New York Post.

Дивна дієта - Ен Осборн про фрукторіанство

На порталі розповіли про австралійку Ен Осборн. Жінці 58 років і вона вже 33 роки поспіль їсть лише фрукти — тобто є фрукторіанкою. Окремо наголошується, що ніяких інших продуктів у раціоні немає — ні овочів, ні м'яса, ні вуглеводів, ні молока. Зі слів Ен, фрукторіанством вона зацікавилась у 90-х рр., коли ще жила у Британії і познайомилась з місцевим прихильником фруктової дієти Девідом Шеллі. Вигляд і стан здоров'я Девіда вражав, тому жінка вирішила змінити раціон. Спершу Ен стала веганкою, потім — фукторіанкою, ідеться у статті. Прикметно те, що на той час вона була вагітна, але почувалась добре.

"У той час я була вагітна своїм старшим сином, тому поступово перейшла зі стандартної дієти на загальну веганську дієту і, зрештою, на фруктову. Протягом наступного року я поступово їв більше фруктів і менше вареної веганської їжі, поки не сіла на 100% сиру фруктову дієту", — сказала Ен журналістам.

З 2003 року Енн живе в Австралії і вже 33 роки поспіль їсть лише фрукти і "не озирається назад". Також жінка запевнила, що аналізи крові у неї відмінні, нормальний рівень холестерину, є повно енергії, якої вистачає на щоденну пробіжку в 50 км, травми швидко загоюються, немає анемії, гарно ростуть волосся та нігті.

Дивна дієта — як харчуватись лише фруктами

Енн розповіла основні деталі дієти з фруктів:

споживає фрукти, які ростуть у місцевості, де вона живе;

одне приймання їжі складається з одного виду фруктів. Причина такого рішення — "легше для її травної системи";

зранку п'є дві склянки свіжовичавленого апельсинового соку;

сніданок — будь-які сезонні фрукти. Наприклад, чорниця, папая, диня та кавун;

обід — два-три авокадо, які "додають в раціон хороший рівень макро- та мікроелементів";

вечеря — ще одна велика тарілка одного виду фруктів.

На свята, наприклад, Різдво чи день народження, австралійка не відмовляється від дивної дієти, ідеться у статті. Натомість вона робить особливий сирий пиріг. Склад пирога — органічні сухофрукти і горіхи, ріжкове дерево, кокосовий горіх й апельсиновий сік.

На завершення видання попередило, що лікарі мають певні застереження щодо фрукторіанства. Наприклад, дослідження Клівлендської клініки показали, що такий вид дієти містить забагато цукру і тому може бути небезпечним при діабеті, хворобі підшлункової залози та нирок. Крім того, фахівці сумніваються, що таке харчування дасть організму достатню кількість вітаміну В12, кальцію, вітаміну D, йоду та омега-3 жирних кислот.

Зазначимо, на початку 2024 року видання ScienceAlert розповіло про дивну дієту, яка може призвести до омолодження організму. Дослідники з'ясували, що неповне голодування, тобто раціон, схожий на піст, поліпшує здоров'я та покращує роботу клітин.

Нагадуємо, раніше Фокус писав про японську дієту, яка, ймовірно, дає можливість схуднути на 8 кг протягом двох тижнів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.