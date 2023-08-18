Они живут в другом мире. Ученые рассказали, почему собакам нужно обязательно все нюхать

Собаки обладают гораздо лучшим обонянием, чем человек. С его помощью животные могут получить намного больше информации и о себе, и об окружающем мире.

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У собак обоняние играет не менее важную роль, чем зрение. Даже само ощущение себя и времени у этих животных связано с нюхом, пишет Popular Science.

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По словам Александры Горовиц из Барнардского колледжа, США, когда собаки нюхают что-либо, то запах проходит через особые мембраны в носовых раковинах. И эти мембраны, если их собрать вместе во много раз будут превышать размер таких же мембран у человека.

Именно в них находятся специальные рецепторы, способные различить разные запахи и их состав. Если в носу у человека примерно 6 млн таких рецепторов, то у собак их количество исчисляется нескольким сотнями миллионов.

Обонятельная кора головного мозга, где обрабатываются сенсорные сигналы, у собаки примерно в 40 раз больше, чем у человека. Кроме того, в прошлом году ученые узнали, что обонятельные пути в мозгу собак простираются дальше, чем в мозгу человека, а также напрямую соединяются с затылочной корой, где обрабатывается визуальная информация. Поэтому исследователи пришли к выводу, что обнюхивание играет центральную роль в познании собаками окружающего мира.

По словам Филиппы Джонсон из Корнельского университета, США, нюх обеспечивает собакам социальную коммуникацию и пространственное восприятие.

По словам Горовиц, она и ее коллеги провели эксперимент для определения уровня самосознания собак с помощью нюха. Ведь известно, что визуально собаки себя не всегда могут правильно идентифицировать, если смотрят в зеркало. Поэтому Горовиц предполагает, что визуальный образ себя для животных не так важен.

У собак обоняние играет не менее важную роль, чем зрение Фото: Shutterstock

Вместо эксперимента с зеркалом, ученые дали собакам понюхать образцы своей и чужой мочи, измененной мочи собак, а также предметы с другими запахами. Собаки задержались на измененной форме своей мочи, как будто были удивлены изменением. То есть именно по запаху они лучше определяют себя как некую сущность. Самосознание собак зависит от обоняния, считают ученые.

Поскольку их самосознание переплетено с обонянием, то и чувство времени может быть связано с их чувством времени, о чем говорили еще 20 лет назад некоторые ученые.

По словам Горовиц, собаки живут в особенном мире, который отличается от нашего, где обоняние играет одну из важнейших ролей. Для собак каждый объект в окружающем мире – это набор трехмерного света, форм и запахов. При этом каждый объект можно отличить от другого можно только с помощью нюха.

Джонсон считает, что в то время, когда собаки что-то нюхают, в их мозге возникает визуальный образ, и этот образ похож на то, как люди видят глазами окружающий мир. Запах необходим для выполнения всех действий собак, считает ученая.

Они просто не могут жить без запахов, без их разнообразия, им нужны запахи. Не мешайте им все нюхать. Даже если вы откроете окно в квартире, то это уже будет настоящая радость для собаки, — говорит Горовиц Фото: Pixabay

"Некоторые собаки постоянно живут в закрытых помещениях, где очень мало запахов. Когда их выводят погулять они сразу же бросаются все обнюхивать. Они просто не могут жить без запахов, без их разнообразия, им нужны запахи. Не мешайте им все нюхать. Даже если вы откроете окно в квартире, то это уже будет настоящая радость для собаки", — говорит Горовиц.

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