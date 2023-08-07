Укрепить здоровье на месяцы вперед: почему так полезно гладить чужих собак

Исследователи обнаружили, что даже весьма непродолжительный контакт с чужим псом может принести значительную пользу вашему здоровью.

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Едва ли стоит напоминать, что взаимодействие с питомцем может скрасить даже самый неприятный день. Однако теперь исследователи полагают, что взаимодействие с собакой может быть весьма полезно и для нашего здоровья в долгосрочной перспективе, пишет Daily Mail.

Теперь исследователи пришли к выводу, что даже кратковременный позитивный опыт взаимодействия между людьми и собаками способен снизить уровень гормона стресса и увеличить то, что ученые называют "гормоном любви". На самом деле ученые находят все больше подтверждений того, что даже самые короткие моменты качественного общения с хорошей собакой способны помочь людям сосредоточиться и лучше думать.

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Например, ученые провели эксперимент, с помощью которого выяснили, что короткие встречи дважды в неделю между школьниками и собаками помогли улучшить навыки мышления и концентрации у детей. Более того, этот положительный эффект на самом деле сохранялся в течение нескольких месяцев подряд.

Таким образом соавтор исследования, директор Центра взаимодействия человека и животных в Университете Содружества Вирджинии, профессор психиатрии Нэнси Джи уверена, что животные полезны для психического и физического здоровья человека.

Джи также отмечает, что взаимодействие с собаками, вероятно, сработает не для всех — во-первых, в исследовании принимали участие собаки, которые были отобраны за хорошее и дружелюбное поведение, а также готовность следовать указаниям; во-вторых, далеко не все люди любят собак из-за аллергии или других факторов.

В прошлом году группа медицинских исследователей и психологов из Австралии рассмотрела 129 рецензируемых исследований взаимодействия человека и собак. Тогда ученые обнаружили, что более половины этих экспериментов измеряли положительные физиологические изменения в теле и сознании людей.

Например, некоторые результаты исследования показали, что уровень гормона стресса кортизола резко снижается у людей, которые просто наслаждались общением с собакой от 5 до 20 минут. При этом ученые отмечают, что не имело никакого значения, были ли это их питомцы или чьи-то еще. Кроме того, ученые также заметили у реципиентов увеличение уровня окситоцина — гормона хорошего самочувствия.

Исследователи также пришли к выводу, что взаимодействие человека и собаки увеличивает "изменчивость сердечного ритма" — изменения в сердцебиении, которые являются показателем общего улучшения здоровья человека. Отметим, что по мнению медицинских экспертов, более высокая "вариабельность сердечного ритма" (ВСР) связана с повышенной скоростью расслабления, в то время как более низкая ВСР связана с депрессией и более высоким риском фатальных сердечных заболеваний.

По словам Джи, наиболее увлекательным в этом исследовании выглядит то, что подобное взаимодействие идет на пользу не только людям — подобные реакции также наблюдаются и у собак. Отметим, что сама Джи была соавтором исследования ученых британского Университета Линкольна, в котором ученые изучали, как регулярные игры с собаками могут принести пользу школьникам.

В ходе исследования ученые изучили влияние коротких взаимодействий между младшими учениками в возрасте от 8 до 9 лет и собаками, посещающими их класс примерно два раза в неделю. Ученые обнаружили, что подобное взаимодействие снижает уровень стресса, а также улучшает "исполнительное функционирование". Простыми словами, навыки рассуждения и способность концентрироваться у школьников значительно улучшились. Но самым удивительным оказалось то, что эти когнитивные преимущества сохранялись даже спустя недели.

Отметим, что другой всесторонний анализ рецензируемых научных исследований, опубликованный Американской кардиологической ассоциацией, показал, что владение собакой на 33% снижает риск смерти для переживших сердечный приступ, живущих в одиночестве. Кроме того, ученые обнаружили, что жизнь с собакой также снижает риск смерти от сердечного приступа на 31% и вероятность смерти от всех причин на 24%.

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