Зміцнити здоров'я на місяці вперед: чому так корисно гладити чужих собак

Дослідники виявили, що навіть вельми нетривалий контакт із чужим псом може принести значну користь вашому здоров'ю.

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Навряд чи варто нагадувати, що взаємодія з улюбленцем може скрасити навіть найнеприємніший день. Однак тепер дослідники вважають, що взаємодія з собакою може бути вельми корисною і для нашого здоров'я в довгостроковій перспективі, пише Daily Mail.

Тепер дослідники дійшли висновку, що навіть короткостроковий позитивний досвід взаємодії між людьми та собаками здатний знизити рівень гормону стресу і збільшити те, що вчені називають "гормоном любові". Насправді вчені знаходять дедалі більше підтверджень того, що навіть найкоротші моменти якісного спілкування з гарним собакою здатні допомогти людям зосередитися і краще думати.

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Наприклад, науковці провели експеримент, за допомогою якого з'ясували, що короткі зустрічі двічі на тиждень між школярами та собаками допомогли покращити навички мислення та концентрації в дітей. Ба більше, цей позитивний ефект насправді зберігався протягом кількох місяців поспіль.

Таким чином співавторка дослідження, директорка Центру взаємодії людини й тварин в Університеті Співдружності Вірджинії, професорка психіатрії Ненсі Джі впевнена, що тварини корисні для психічного і фізичного здоров'я людини.

Джі також зазначає, що взаємодія з собаками, ймовірно, спрацює не для всіх — по-перше, у дослідженні брали участь собаки, яких відібрали за хорошу і доброзичливу поведінку, а також готовність слідувати вказівкам; по-друге, далеко не всі люди люблять собак через алергію або інші чинники.

Минулого року група медичних дослідників і психологів з Австралії розглянула 129 рецензованих досліджень взаємодії людини та собак. Тоді вчені виявили, що більш ніж половина цих експериментів вимірювали позитивні фізіологічні зміни в тілі та свідомості людей.

Наприклад, деякі результати дослідження показали, що рівень гормону стресу кортизолу різко знижується у людей, які просто насолоджувалися спілкуванням із собакою від 5 до 20 хвилин. При цьому вчені зазначають, що не мало жодного значення, чи були це їхні улюбленці, чи чиїсь ще. Крім того, вчені також помітили у реципієнтів збільшення рівня окситоцину — гормону гарного самопочуття.

Дослідники також дійшли висновку, що взаємодія людини та собаки збільшує "мінливість серцевого ритму" — зміни в серцебитті, які є показником загального поліпшення здоров'я людини. Зазначимо, що на думку медичних експертів, вища "варіабельність серцевого ритму" (ВСР) пов'язана з підвищеною швидкістю розслаблення, в той час, як нижча ВСР пов'язана з депресією і вищим ризиком фатальних серцевих захворювань.

За словами Джі, найцікавішим у цьому дослідженні є те, що подібна взаємодія йде на користь не тільки людям — подібні реакції також спостерігаються і в собак. Зазначимо, що сама Джі була співавтором дослідження вчених британського Університету Лінкольна, в якому науковці вивчали, як регулярні ігри з собаками можуть принести користь школярам.

Під час дослідження вчені вивчили вплив коротких взаємодій між молодшими учнями у віці від 8 до 9 років і собаками, які відвідують їхній клас приблизно двічі на тиждень. Вчені виявили, що подібна взаємодія знижує рівень стресу, а також покращує "виконавче функціонування". Простими словами, навички міркування і здатність концентруватися у школярів значно покращилися. Але найдивовижнішим виявилося те, що ці когнітивні переваги зберігалися навіть через тижні.

Зазначимо, що інший всебічний аналіз рецензованих наукових досліджень, опублікований Американською кардіологічною асоціацією, показав, що володіння собакою на 33% знижує ризик смерті для людей, які пережили серцевий напад і живуть на самоті. Крім того, вчені виявили, що життя з собакою також знижує ризик смерті від серцевого нападу на 31% і ймовірність смерті від усіх причин на 24%.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому собаки їдять траву і екскременти.